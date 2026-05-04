DAÜ, 13. Uluslararası Tasarım Haftası “Temellendirilmiş Gelecekler” temasıyla gerçekleşiyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi tarafından bu yıl 13’üncüsü düzenlenecek olan DAÜ Uluslararası Tasarım Haftası, “Temellendirilmiş Gelecekler (Grounded Futures)” temasıyla 6–8 Mayıs 2026 tarihleri arasında Mimarlık Fakültesi’nde gerçekleştirilecek. Yer, malzeme, hafıza ve sürdürülebilirlik gibi kavramları odağına alan Tasarım Haftası, yalnızca bir etkinlik olmanın ötesinde; farklı disiplinlerden insanları bir araya getiren, tartışma ve üretim ortamı yaratan canlı bir platform olmayı sürdürüyor. Uluslararası ölçekte her yıl düzenlenen söz konusu etkinlik mimarlık ve tasarım dünyasını bir araya getirmeyi amaçlıyor.

6 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 10:30’da açılış konuşmaları ile başlayacak olan 13. Tasarım Haftası kapsamında Kesra Mansuri ve Inana Abdulli tarafından “From Future Towards Tradition” başlıklı sunum gerçekleştirilecek. Geçmiş ile gelecek arasındaki ilişkiyi tartışmaya açacak olan sunumun ardından Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Eliz Erdenizci moderatörlüğünde Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nafia Akdeniz tarafından “Memory As Matter” konulu panel gerçekleştirilecek. Ardından düzenlenecek olan atölye çalışmaları ise katılımcılara hem düşünsel hem de üretime dayalı bir deneyim sunmayı hedefliyor.

13. Uluslararası Tasarım Haftası 7 Mayıs 2026 Perşembe günü, aktif olarak uygulama alanında görev alan mimarların katılacağı panel ile devam edecek. Onur Olguner moderatörlüğünde gerçekleştirilecek olan oturumda Orçun Köker, Ertuğ Ertuğrul ve Hayriye Özenç “Practicing Architects Talks” konulu panel ile deneyimlerini katılımcılar ile paylaşacak. Ardından Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Resmiye A. Atun moderatörlüğünde İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sözen “Design Across Borders” konulu panel ile farklı ölçeklerde ve coğrafyalarda tasarım üretimini ele alacak.

Günün bir diğer dikkat çeken ekinliği ise Renda Helin Çilialioğlu Cizer’in “Designers Vault: Experimental Approaches to Brick” konulu çalışması ile tuğla malzeme üzerinden deneysel yaklaşımları anlattığı sunum olacak. Ardından Işıklar Tuğla’nın Mimarlıkta Tuğlanın Önemi ve Ürünler ile ilgili sunumu ile devam edecek. Atölye çalışmaları ise gün boyunca devam edecek.

Etkinliğin son günü olan 8 Mayıs 2026 Cuma günü Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kokan Grchev “Teaching the Ground” konulu panel ile tasarım eğitimi üzerine güncel yaklaşımları tartışacak. Ardından atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.

Yarışmalar gerçekleştirilecek

13. Uluslararası Tasarım Haftası kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrenciler için Reels yarışması düzenlenecek. “Temellendirilmiş Gelecekler” teması ile gerçekleştirilecek olan yarışmada öğrenciler, kendi bakış açılarıyla kısa videolar yaratarak hem yaratıcılıklarını sergileme hem de etkinliğin bir parçası olma fırsatı yakalayacaklar. Öte yandan uluslararası ölçekte banyo mobilyaları konusunda bilinen Orka şirketi ve DAÜ Mimarlık Fakültesi iş birliğinde “Geleceğin Banyosu: Gerçek İhtiyaçlar, Yeni Yaşam Senaryoları” konulu öğrenci yarışması gerçekleştirilecek. Yarışma ile banyo mekânlarının geleceğine dair önerilerin ele alınması amaçlanıyor. Yarışmalar sonunda dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecek.

13.Tasarım Haftası düzenlenecek olan sertifika töreni ve ardından gerçekleştirilecek olan konser ve DJ performansı sonrasında tamamlanacak.