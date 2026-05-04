Kırok, Rauf Raif Denktaş Türk Okulu’nun 30. Yılı Etkinliklerine Katıldı

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, İngiltere’de faaliyet gösteren Rauf Raif Denktaş Türk Okulu’nun 30. yılı kapsamında düzenlenen etkinliklere katıldı.

Özel davet üzerine İngiltere’ye giden Başkan Kırok, 2 Mayıs günü okulu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Çocuklarla samimi sohbetler gerçekleştiren Kırok, Kuzey Kıbrıs ile yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türkler arasındaki bağların korunmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Kırok, “Kıbrıslı Türk kimliğinin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için bu tür eğitim kurumlarının rolü çok büyük” mesajını verdi. Ziyaretin ardından 3 Mayıs akşamı düzenlenen 30. yıl balosuna katılan Kırok, gece boyunca toplum temsilcileriyle bir araya geldi. Etkinlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Büyükelçisi

Aysan Mullahasan, KKTC Konsolosu İsmail Şahinoğlu, Eğitim Ataşesi Deniz Özalp ve İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Başkanı Kenan Nafi de yer aldı.

Gecede ayrıca geçmiş dönem okul başkanı Elmaz Dourmoush ve eşi Ahmet Dourmoush ile mevcut okul başkanı Meryem Biricik de hazır bulundu. 30 yıllık geçmişin kutlandığı bu anlamlı organizasyonda, Başkan Kırok’un gerçekleştirdiği ziyaret ve verdiği mesajlar dikkat çekti. Etkinlik, Kıbrıslı Türk toplumunun birlik ve beraberliğini pekiştirirken, kendi toprakları ile olan bağların önemini bir kez daha ortaya koydu.