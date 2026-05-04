Girne ve Mağusa’da trafik kazası

Girne ve Mağusa’da kaza yapan alkollü iki sürücü tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Girne’de, bu sabah, 148 miligram alkollü olan Mahir Arslan (E-29), yönetimindeki PN 771 plakalı araçla dikkatsizce seyrettiği sırada, dönel kavşakta direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç, elektrik direğine çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

Araç sürücüsü Arslan, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Alkollü sürücü park halindeki araca çarptı

Öte yandan, Mağusa’da, dün gece, 140 miligram alkollü olan Didar Nurullayev (E-35), yönetimindeki AA 790 R plakalı araçla dikkatsizce seyrettiği sırada, yol kenarında park halinde bulunan HG 492 plakalı araca çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

Didar Nurullayev, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.