Geleceğin Diplomatları Antalya Diplomasi Forumu’nu Yerinde Takip Etti

Yakın Doğu Üniversitesi, Antalya Diplomasi Forumu 2026’da akademisyen ve öğrencileriyle yer alarak uluslararası diplomasinin önemli tartışmalarını yerinde takip etti.

Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi, küresel diplomasinin en önemli buluşmalarından biri olan Antalya Diplomasi Forumu’nda (ADF 2026) akademisyenleri ve öğrencileri ile katıldı. “Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Başetmek” temasıyla Antalya’da düzenlenen forum, uluslararası sistemde yaşanan kırılmaların, bölgesel çatışmaların ve küresel iş birliği arayışlarının ele alındığı önemli bir platform oldu.

Foruma; Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nur Köprülü ile Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Işıksal’ın yanı sıra Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencileri Raziye Çörtük ve Ahmethan Yenice de katıldı. Yakın Doğu Üniversitesi heyeti, forum kapsamında farklı ülkelerden gelen resmi heyetlerle görüşme ve fikir alışverişinde bulunma fırsatı yakalarken, dünya ve bölge gündemine ilişkin panel ile oturumları da yakından takip etti.

Forum boyunca devlet liderleri, diplomatlar, akademisyenler ve uzmanlar; değişen güç dengeleri, artan rekabet ortamı ve farklı coğrafyalarda yaşanan çatışmaların uluslararası sisteme etkilerini değerlendirdi. Özellikle Gazze’de yaşanan insani trajedi ile ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırısının bölgesel ve küresel yansımaları, oturumların öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Katılımcılar, bu gelişmeler karşısında diplomasinin ve çok taraflı diyalog mekanizmalarının güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Prof. Dr. Şerife Eyüpoğlu: “Öğrencilerimiz için bu deneyim son derece yol göstericidir.”

Bu tür organizasyonların akademik iş birlikleri açısından da önemli fırsatlar yarattığını belirten Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerife Eyüpoğlu, “Farklı ülkelerden gelen akademisyenler, uzmanlar ve karar alıcılarla aynı ortamda bulunmak; bilgi paylaşımını artırmakta, yeni iş birliklerinin kapısını aralamaktadır. Üniversiteler için bu temaslar son derece stratejik bir öneme sahiptir” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin forum süresince edindikleri deneyimlerin gelecekteki kariyerlerine de katkı sağlayacağını dile getiren Prof. Dr. Eyüpoğlu, “Gençlerimizin böylesi prestijli platformlarda yer alması, özgüvenlerini artırırken küresel vizyon kazanmalarına da katkı sunuyor. Diplomasi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında eğitim gören öğrencilerimiz için bu deneyim son derece yol göstericidir” dedi. Yakın Doğu Üniversitesi’nin uluslararası platformlarda aktif şekilde yer almaya devam edeceğini belirten Prof. Dr. Eyüpoğlu, üniversitenin akademik başarılarının yanı sıra öğrencilerine küresel ölçekte fırsatlar sunmayı sürdüreceğinin de altını çizdi.

“Diplomasiye duyduğumuz ilgi daha da pekişti!”

Yakın Doğu Üniversitesi öğrencileri Raziye Çörtük ve Ahmethan Yenice, forum süresince uluslararası ilişkilerin yalnızca teorik bilgilerden ibaret olmadığını, liderlerin, diplomatların ve resmi heyetlerin yaklaşım ile politika anlayışlarını yerinde gözlemleme fırsatı bulduklarını belirtti. Raziye Çörtük, Antalya Diplomasi Forumu’nun kendileri için önemli bir öğrenme alanı sunduğunu vurgulayarak, “Üst düzey devlet yetkililerinin ve karar alıcıların diplomasiye yaklaşımlarını, iletişim tarzlarını ve kriz anlarındaki tutumlarını yakından izleme fırsatı bulduk. Derslerde öğrendiğimiz bilgilerin sahadaki karşılığını görmek bizim için çok kıymetliydi” dedi.

Ahmethan Yenice ise forum boyunca edindiği izlenimlerin kendisine yeni bir perspektif kazandırdığını ifade ederek, “Devlet yetkililerinin duruşları, iletişim biçimleri ve stratejik yaklaşımları bana derin bir vizyon kazandırdı. Bu deneyim, geleceğe dair hedeflerimi daha net şekillendirmeme katkı sağladı” ifadelerini kullandı. Yakın Doğu Üniversitesi’ni ve bölümlerini uluslararası bir platformda temsil etmekten gurur duyduklarını dile getiren öğrenciler, forumun siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında eğitim gören gençler için ufuk açıcı bir fırsat sunduğuna dikkat çekti.