“Hiçbir katkı almadan, öz kaynaklarımızla 13’üncü maaşları ödedik”

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, hiçbir katkı almadan, belediyenin öz kaynaklarıyla çalışanların 13’üncü maaşlarını ödediklerini açıkladı.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Latif, “Halkımıza gecesini gündüzüne katarak hizmet eden çalışanlarımıza maaşlarını ödemenin huzuru ve mutluluğu içindeyiz” dedi.

Latif, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Akdoğan Belediyesi olarak bugün de her yıl olduğu gibi çalışanlarımızın 13. maaşlarını hiçbir katkı almadan öz kaynaklarımızdan ödedik. Halkımıza gecesini gündüzüne katarak hizmet eden çalışanlarımıza maaşlarını ödemenin huzuru ve mutluluğu içindeyiz.

Akdoğan'ın geleceğini birlikte şekillendirdiğimiz köyden çıkarıp adım adım kent oluşumuna katkı sağlayan tüm özverili çalışama arkadaşlarıma da bu vesileyle teşekkür ederim.”