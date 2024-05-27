“Hiçbir çocuğun hikâyesi yarım kalmasın”

SOS Çocukköyü Derneği, Kurban Bayramı dolayısıyla “Hiçbir Çocuğun Hikayesi Yarım Kalmasın” diyerek tüm halka destek çağrısı yaptı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Dernek çatısı altında bakım ve destek gören çocuk ve gençlerin sürekli desteklenmesinin büyük önem taşıdığı kaydedildi.

SOS Çocukköyü Derneği Fon Geliştirme Müdürü Cemil Hafız, bir çocuğun bakımının uzun soluklu bir süreç olduğunu ve bu uzun süre zarfında sürdürülebilir bir destek mekanizmasının hayati önem taşıdığını belirtti.

Cemil Hafız, Kurban Bayramı öncesinde halka çağrı yaparak şunları söyledi:

“SOS Çocukköyü Derneği olarak bizim en temel amaçlarımızdan biri 30 yılı aşkın süredir yürüttüğümüz faaliyetlerimizin devam etmesini garanti edebilmek adına finansal sürdürülebilirliğimizi sağlamak.

Ülkemizde koruma altına alınan çocuklara bakım ve destek vermek için kurulmuş bir sivil toplum örgütü olarak yaptığınız iş son derece zor, karşılaştığınız engeller de büyüktür. Devam etmemizi sağlayan şey daha iyi bir dünya için değişime ve çözüme olan inancımızdır. İnanıyoruz ki, bize ilham veren bağlılığımız, aynı zamanda bağışçılarımıza da ilham veriyor.

Bu bayram sürecinde de, halkımızla bu duygularda birleşeceğimize inanarak, halkımızdan destek bekliyoruz. Kampanyamız süresince ve sürekli olarak kurbanlık bağışı kabul ediyoruz. Ayrıca kampanyamız boyunca kurban ederi kadar bağışta bulunmak isteyen destekçilerimiz de birçok kanaldan bize bağışlarını iletebilir.”

Bu yıl Kurban Bayramı dönemi için bağış seçenekleri şöyle:

“SMS Bağışı: Faturalı hatlardan SOS yazıp 4120’ye sms göndererek tek seferde 200 TL’lik bağış yapılabiliyor. Daha fazla bağışta bulunmak için birden fazla SMS gönderebiliyor.

Online Bağış: soscocukkoyu.org adresinden online bağış yapılabiliyor.

Elden Bağış: SOS Çocukköyü Derneği’nin Lefkoşa ve Girne yerleşkelerini ziyaret ederek elden bağış yapabilir veya Kurban ederi kadar da bağışta bulunabilir.

Banka Bağışı: Aşağıdaki bankaların IBAN/UBAN numaralarına yatırım yapılabiliyor.

Limasol Türk Kooperatif Bankası: CT09123029100000000200000872

Garanti Bankası: TR520006200049300006294366

Türk Bankası: CT49121019010000000005848733

Kooperatif Merkez Bankası: CT85120000100000000000127045

Creditwest Bank: CT20136094150000000100011069

Albank: CT69152090100000018802673351

Yakın Doğu Bank: CT23139050120123040000020727.”

Açıklamada, detaylı bilginin 0548 830 04 59 numaralı telefonlardan veya SOS Çocukköyü Derneği sosyal medya hesaplarından alınabileceği kaydedildi.