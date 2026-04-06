CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, eylem alanında açıklamalarda bulundu, yaşananlardan UBP-DP-YDP Hükümeti'nin sorumlu olduğunu söyledi.

Sert bir açıklama yapan İncirli, hükümeti gerilimi düşürmesi ve erken seçim kararı alması için adım atmaya davet etti.

Açıklama şöyle:

"Bugün burada akan her kandan bu hükümet sorumludur. Bu yaşananlar bu hükümetin sorunudur. Hiç kimse merak etmesin, bu memleketi bunların eline bırakmayacağız. Binlerce insanın buraya geleceğini biliyorlardı. Gerilimin yükselmesine neden oldular. Bu saatten sonra yapılacak tek şey sandığın gelmesidir. İnsan kendi insanına savaş açar mı? Bu nasıl bir vicdansızlıktır? Bile bile kasten gerginlik yaratmak istediler. Derhal insanlara karşı açtıkları bu savaştan vazgeçsinler. Derhal gerilimi azaltsınlar, derhal seçime gitsinler."