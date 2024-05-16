Hiç askerlik yapmadan vicdani reddini açıkladı

Daha önce hiç askerlik yapmayan Alp Bürge, Uluslararası Vicdani Ret Günü'nde vicdani reddini açıkladı.

Kıbrıs'ın kuzeyinde vicdani reddini hiç askerlik yapmadan açıklayan ilklerden olan Alp Bürge ile ilgili açıklama yapan Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi, “Birlikte yeni bir aşamaya giriyoruz, çoğalıyoruz, mücadele zeminimiz genişliyor” ifadelerini kullandı.

Alp Bürge, vicdani reddini şu sözlerle duyurdu:

“Ben Alp Bürge. 1990 Lefkoşa doğumlu, savaş karşıtı bir vicdani retçiyim. Askerlik yapmadım. Savaşmak ve insan öldürmek için eğitim almayı reddediyorum. Kendime asla uygun bulmuyorum. Hiçbir savaşa asla taraf olmayacağım. Bu yüzden devletin bize vatani görev adı altında dayattığı zorunlu askerlik görevini reddediyorum.”

Bürge’nin kararıyla ilgili açıklama yapan vicdani retçilerden Halil Karapaşaoğlu, Murat Kanatlı’dan bu yana vicdani reddini açıklayan isimlerin tümünün, zorunlu askerlik görevlerini yerine getirdiğini ve seferberlik üzerinden vicdani retlerini açıklayarak mücadele ettiklerini anımsattı.

Karapaşaoğlu, “Sevgili Alp Bürge dün akşam vicdani reddini açıkladı. 1993 yılında ilk vicdani reddini açıklayan Salih Fikret'ten 30 yıl sonra ilk kez Kıbrıs'ın kuzeyinde zorunlu askerlik hizmetini hiç yapmayan bir kişi vicdani reddini açıkladı” dedi.

“Peki şimdi ne olacak? Alp'i tutuklayacaklar mı? Alp'e dava okuyacaklar mı?” sorularını soran Karapaşaoğlu, “Alp’e sahip çıkma” çağrısı yaptı.

Karapaşaoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Biliyorsunuz bizler (Murat-Haluk-Halil-Erman-Mustafa-Hasan) zorunlu askerlik hizmetini yerine getirmiş ve seferberlik üzerinden vicdani ret mücadelesi yürüten kişilerdik. Sevgili Alp Bürge dün akşam vicdani reddini açıkladı. 1993 yılında ilk vicdani reddini açıklayan Salih Fikret'ten 30 yıl sonra ilk kez Kıbrıs'ın kuzeyinde zorunlu askerlik hizmetini hiç yapmayan bir kişi vicdani reddini açıkladı. Peki şimdi ne olacak? Alp'i tutuklayacaklar mı? Alp'e dava okuyacaklar mı? Sömürge meclisi vicdani ret yasasını geçirip vicdani retçilerin önü açılacak mı? İnsan hak ve özgürlükleri meselesinde vicdani retçiler önemli bir mücadele yürütüyor. Daha önce de söylemiştim. Bu sivil itaatsizlik eylemidir. Bize dayattıkları yaşam biçimini, yurt ödevini kabul etmiyoruz. Hırsızların, yalakaların, dolandırıcıların, sömürgecilerin, soykırımın, asimilasyonun, ekoloji katliamının sınırlarda bekçiliğini yapmayacağız. Alp'e sahip çıkmak zorundayız! Alp'ın sesini çoğaltalım dostlar. Sesinden tutalım. Direnişi direnişimiz olsun. Olduğumuz her yerde bu cesur arkadaşın derdini meselesini tartışalım! Salih Fikret'in yalnızlığını Alp yaşamasın! Alpler çoğalsın! Demokrasilerine, insan haklarına, memleketlerinin toprak bütünlüğüne sahip çıksınlar. Selam olsun sana Alp! Selam olsun!”