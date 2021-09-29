Hibe alan genç girişimciler açıklandı

Avrupa Birliği tarafından Rekabet Edebilir İşletmeler, Kümeler ve İş Destek Kuruluşlarına Yönelik Özel Sektör Kalkınma Programı IV altında finanse edilen ve SOS Çocukköyü Derneği tarafından uygulanan Genç Girişimcilere Teknik ve Ekonomik Destek Projesi kapsamında küçük hibe programı sunumları tamamlandı.

Hızlandırma Programı kapsamında, özel olarak oluşturulan jüri komitesinin değerlendirmesi sonucunda 15 iş fikri, tamamladıkları Hızlandırma Programı’nın ardından, Küçük Hibe Programı’na katılmaya hak kazanmıştı. 88 saat süren Hızlandırma Programı kapsamında katılımcılar, uzmanlar tarafından sağlanan Finans, İş Planı hazırlama, Pazar Araştırması ve Sunum Becerileri eğitimlerini aldı. İkinci eleme sonucunda Küçük Hibe Programı’na katılmaya hak kazanan sekiz katılımcı, en fazla sekiz bin EURO’ya kadar hibe talep edebilecek.

Hibe alan sekiz iş fikri

Hızlandırma Programı’na katılmaya hak kazanan ve yaşları 20 ile 35 arasında değişim gösteren genç girişimcilerin projeleri üretim, bilişim, restoran ve kahve sektörlerinde dağılım gösterdi. Hibe almaya hak kazanan sekiz girişimci; Udorm, Grön Vegan Kitchen, Cyprus Codes, Rest Coffe, Trade Green Line, Science For Kids, Bonafide Consulting ve Axe Motorsport & Engineering oldu.

Genç Girişimcilere Teknik ve Ekonomik Destek Projesi’ne ilişkin bilgi veren Proje Operasyon ve İş Geliştirme Koordinatörü Hasan Tabakcı şunları söyledi: “Küçük hibe programı ve proje ülkemizde henüz yeni temelleri atılan girişimcilik ekosistemine büyük bir katkı ve farkındalık yarattı. Yeni iş kurmak isteyen ve fikri olan gençlerin yol haritasını belirleyeceği ve uzman destek alacağı GİGEM başta olmak üzere bir çok kanal var.” Tabakcı, AB finansmanıyla sağlanan projenin ülkemizde ilk kez uygulanmış bir model olduğunu söyledi. Tabakcı ayrıca, projenin diğer uygulayıcılara da sonuçları sayesinde örnek olmasını ve girişimcilik ekosisteminin gelişmeye devam edeceğini umduklarını ifade etti.