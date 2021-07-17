Heykele Hayır Platformu'ndan eylem kararı

Heykele Hayır Platformu, Orman Dairesi’nin “böyle bir projenin orman alanında yapılamayacağı” görüşü olduğunu belirterek, projeden vazgeçilmesi talebiyle eylem düzenleme kararı aldı.

Heykele Hayır Platformu yazılı açıklama yaparak, ‘Toplumsal Yıkım Projesi’’ olarak nitelendirdikleri; “ekolojik, ekonomik, sanatsal ve kültürel sakıncalara dolu” olduğunu belirttikleri heykel projesine karşı olan herkesi 28 Temmuz Çarşamba günü, 18:30’da Girne Hirondel Çemberi’nde düzenlenecek eyleme katılmaya davet etti.

Açıklamada, heykel projesinin “doğaya hançer gibi saplanacak, devasa boyutlarıyla her yerden görünecek, güç, ego ve paranın sembolü haline dönüşecek ve toplumun kendi değerleri yerine bir zenginin ölümsüz olma çabası olarak” gördükleri de de ifade edildi.

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