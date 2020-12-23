Heyecan devam ediyor

Yenidüzen Gazetesi tarafından 23 yıldır gerçekleştirilen, ülke sporuna ve sporcusuna önemli bir motivasyon kaynağı olan ‘Yılın Spor Ödülleri’nde oylama devam ediyor. Bu yıl 23’üncü kez düzenlenen Yenidüzen Gazetesi Geleneksel Yılın Spor Ödülleri’nde yer alan Yılın Sporcusu, Yılın Antrenörü, Yılın Hakemi, Yılın Yöneticisi ve Yılın Genç Yeteneği kategorilerinde yer alan isimler arasında birincileri yine her yıl olduğu gibi bu yıl da siz okuyucularımız belirleyecek.

Oylamada sona doğru

2 Ekim’de başlayan kupon oylaması ve 15 Ekim’de başlayan Kısa Mesaj (SMS) oylaması devam ediyor. İki buçuk ayı aşkın bir süredir devam eden geleneksel ödüllerin oylamasında son oy kullanma tarihi 15 Ocak 2021.

SMS oylaması ile nasıl oy kullanırım?

Ödüllerin oylama şekillerinden biri olan SMS oylaması ile oy kullanmak isteyen okuyucularımız, adaylar için kupon üzerinde de belirtilen numaraları 4353’e mesaj olarak atarak oy kullanabilecekler. Oylama ile ilgili her iki operatörden oy kullanılabilecek ve her bir oy 3,7 TL (10 SMS / 70 Knt) ücretine tabi tutulacak.

Kupon ile nasıl oy kullanırım?

Bir diğer oylama olan kupon oylamasında gazetede yayınlanacak olan kuponlar üzerinde yer alan beş kategori içerisinde en az 1, en fazla 5 kategoride, her kategoride tek isime gelecek şekilde oy kullanabileceksiniz. Tamamı boş gönderilecek olan kuponlar ise geçersiz sayılacak.

Oy kullandığınız kuponları Yenidüzen Gazetesi’nin Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde bulunan tesislerine elden veya posta yolu ile ulaştırabilirsiniz. Oylama bittikten sonra kuponların ulaştırılması için ek süre verilecek.

Oylama 15 Ocak 2021’de tamamlanacak

Yenidüzen Yılın Spor Ödülleri’nde desteklediğini aday için gerek gazetede yayınlanacak olan kuponlarla, gerekse Kısa Mesaj (SMS) ile oy verebileceksiniz. Her iki oylama da 15 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecek.

Kupon oylaması için kuponlar her gün gazeteniz Yenidüzen’in 28’nci sayfasında.