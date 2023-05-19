“Heves edip öğrendim, mesleğim oldu”

Batuhan BORAKAN

Mehmet Piro yaklaşık 14 yıldan bu yana profesyonel olarak yürüttüğü seramik serüvenini anlatıyor…

Piro, “Seramik sanatını babam sayesinde tanıdım. Babam dere kenarlarından kil toplayarak seramik yapardı, ben de heves edip öğrenmeye başladım ve şu anda mesleğim oldu” diyor…

İşini severek yaptığını belirten Piro, “İyi ki bu işe başladım hayatımın bir parçası oldu” şeklinde konuşuyor.

Belli bir süre Kıbrıs’ın güneyinde çalıştıktan sonra farklı bir karar alan Piro, “2009 yılında Dikmen’de ‘Cyprus Bronze Age’ isimli bir atölye açtım” ifadelerini kullandı.

Piro atölyesinde Kıbrıs’ta bulunan eski eserlerin imitasyonlarını ürettiğini ifade ederek, “Kıbrıs Cumhuriyeti’ne eski eserlerin emitasyonlarını üretip satıyorum” şeklinde konuşuyor.