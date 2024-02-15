“Hesabı beğenmedi, garsona bıçak çekti”

Lefkoşa’da “Tren Bar”da alkol aldıktan sonra hesap yüzünden tartıştığı garsona bıçak gösteren B.A., tutuklanarak, “kanunsuz bıçak taşımak”, “ikamet izinsiz”, “sarhoşluk ve uygunsuz tavrı hareket” suçlamalarıyla Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, Perşembe sabaha karşı 01.00 sıralarında Ortaköy’deki Tren Bar önünde, 280 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu esnada hesap yüzünden tartıştığı 22 yaşındaki garsona bıçak göstererek sağa sola salladığını anlattı.

Polis, zanlının şubeye celp edilerek yapılan muhaceret sorgusunda 30 Kasım 2023 tarihinden beri 77 gün ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis memuru, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve bıçağın tespit edilip emare olarak alındığını belirtti.

Polis, Muhaceret Şubesi’nden yapılan soruşturmayla da zanlının Kıbrıs’ın kuzeyinde ikamet izinsiz kaldığının teyit edildiğini kaydetti.

Polis memuru, zanlının 30 günü aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı ise hesap yüzünden kavga etmediğini iddia ederek, “Bıçağı sağa sola sallamadım. Cebimde buldular. Çalışıp cezamı ödemek istiyorum” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 30 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.