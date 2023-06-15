Herşey nerden ve nasıl baktığına mı bağlı yoksa kameraların bize gösterdiğini mi görüyoruz?

Murat OBENLER

Kıbrıs Uluslararası Çağdaş Dans Festivali’nde yer alan 2.gösteri “A line, a gaze, a horizon” (Bir çizgi,bir bakış,bir görüş) Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda sahnelendi.

Yaşamın Almanya’da sürdüren Kıbrıs kökenli sanatçı ve kareograf Alexandra Waierstall’ın tema,kareografi,metin ve sesini hazırladığı 45 dakikalık gösteri dansçılar Rania Glymitsa, Arianna Marcoulides ve Ying Yun Chen ile videograf Savvas Baltzis tarafından sahneye kondu. Hauschka,Stavros Gasparatos’un müziğini hazırladığı gösteriye Yiangos Hadjiyiannis de teknik destek koydu.

Işık, dijital görüntü yansıtımı, odak noktası (ndan kaçış) ve anlam kayması üzerine bir beyin fırtınası

Kareograf sosyal mesafe altında dans yaratım deneyimimizi biçim ve içerik açısından araştırırken günümüz sanatına ilişkin sorular sorarak bir söylem yaratma, yaşayan sanat ile arabuluculu sanat arasında bir diyalog yaratma ve ekranın aracılığıyla izleyiciye farklı bir de sanatsal gösteri sunuyor. Mevcut bedenimizin sahnede nasıl var olduğunu ve aynı zamanda perdeye yansıdığında nasıl bir işlev göreceğini takip ettiğimiz gösteri özellikle ışık, yansıma(farklı açıların kullanımı ve anlamı farklılaştırması) ve yansıtma(yansıtma enstrümanları ve insan bedeninin kullanımı) üzerine düşünmemizi sağlıyor.