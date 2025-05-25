“Herkesin gökyüzünü eşit görebileceği bir dünya, dünyanın en güzel hali olacaktır”
Portre / Ahmet Köseoğlu- Ekonomist
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Yolcu
Şu an yaptığım işi yapmasaydım... Gurme olmak isterdim
Benim gündemimi en fazla meşgul eden.. Siyaset ve futbol
Kayıtsız kalamadığım şey… Haksızlık, susturulmak
En büyük pişmanlığım… Üniversitede aklımdaki bölüme değil bana tavsiye edilen bölüme girmek
En büyük sevincim… Mutluluk ve kahkaha sebebi olmak
Hayatımın dönüm noktası.. Kayıtların son gününde o dönemki adıyla yönlendirme sınavına girip Bülent Ecevit Anadolu lisesine yerleşmek
Beni en çok etkileyen yazar… Yaşar Kemal
Başucumdaki kitap.. Zülfü Livaneli-Son Ada
En keyif aldığım müzik… Sezen Aksu-Şanıma İnanma
En son izlediğim film… Film değil ama güzel bir belgesel, American Manhunt: Osama bin Laden
Kendim için son aldığım şey… Gözlük
Dolabımdaki en gereksiz şey.. Ressamların kullandığı ahşap küçük poz mankeni
Benim için alınabilecek en güzel hediye.. Popüler olmayan takım formaları
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Her zaman şeytanın avukatı olmak zorunda değilim
Kendimde beğendiğim özellik… Kriz anlarında sakin kalabilmek
Olmasa da olur… Sıcak havalar
Olmazsa olmaz… Eşitlik
En iyi yaptığım yemek.. Tiramisu
Hayalimdeki dünya… Çocukların ölmediği, savaşların tarih kitaplarına hapsedildiği, barışın, eşitliğin, özgürlüğün ve mutluluğun tüm insanlığa hak olarak sunulduğu bir dünya
Aşk benim için… İçten gelen bir bağlılık. Birini ya da bir şeyi yüreğinde karşılıksız bir şekilde taşımak.
Onunla çok tanışmayı isterdim.. II. Mehmed
Görmek istediğim yer…Her sorulduğunda farklı bir cevap veriyorum:) Şimdiki cevabım “Machu Picchu-Peru”
Mutlaka yapmak istediğim… Ellerim, ayaklarım, aklım ve sağlığım izin verdikçe gezmek, seyahat etmek.
Son olarak söylemek istediklerim… Bana göre dünya bir pencereye benzer. Herkes bakar, geçer. En güçlü, en zengin sonsuza kadar kalmadı, kalamaz. Önemli olan, bu bakışta adil ve eşit bir hayat bırakabilmek. Herkesin gökyüzünü eşit görebileceği bir dünya, dünyanın en güzel hali olacaktır.