Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Yolcu

Şu an yaptığım işi yapmasaydım... Gurme olmak isterdim

Benim gündemimi en fazla meşgul eden.. Siyaset ve futbol

Kayıtsız kalamadığım şey… Haksızlık, susturulmak

En büyük pişmanlığım… Üniversitede aklımdaki bölüme değil bana tavsiye edilen bölüme girmek

En büyük sevincim… Mutluluk ve kahkaha sebebi olmak

Hayatımın dönüm noktası.. Kayıtların son gününde o dönemki adıyla yönlendirme sınavına girip Bülent Ecevit Anadolu lisesine yerleşmek

Beni en çok etkileyen yazar… Yaşar Kemal

Başucumdaki kitap.. Zülfü Livaneli-Son Ada

En keyif aldığım müzik… Sezen Aksu-Şanıma İnanma

En son izlediğim film… Film değil ama güzel bir belgesel, American Manhunt: Osama bin Laden

Kendim için son aldığım şey… Gözlük

Dolabımdaki en gereksiz şey.. Ressamların kullandığı ahşap küçük poz mankeni

Benim için alınabilecek en güzel hediye.. Popüler olmayan takım formaları

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Her zaman şeytanın avukatı olmak zorunda değilim

Kendimde beğendiğim özellik… Kriz anlarında sakin kalabilmek

Olmasa da olur… Sıcak havalar

Olmazsa olmaz… Eşitlik

En iyi yaptığım yemek.. Tiramisu

Hayalimdeki dünya… Çocukların ölmediği, savaşların tarih kitaplarına hapsedildiği, barışın, eşitliğin, özgürlüğün ve mutluluğun tüm insanlığa hak olarak sunulduğu bir dünya

Aşk benim için… İçten gelen bir bağlılık. Birini ya da bir şeyi yüreğinde karşılıksız bir şekilde taşımak.

Onunla çok tanışmayı isterdim.. II. Mehmed

Görmek istediğim yer…Her sorulduğunda farklı bir cevap veriyorum:) Şimdiki cevabım “Machu Picchu-Peru”

Mutlaka yapmak istediğim… Ellerim, ayaklarım, aklım ve sağlığım izin verdikçe gezmek, seyahat etmek.

Son olarak söylemek istediklerim… Bana göre dünya bir pencereye benzer. Herkes bakar, geçer. En güçlü, en zengin sonsuza kadar kalmadı, kalamaz. Önemli olan, bu bakışta adil ve eşit bir hayat bırakabilmek. Herkesin gökyüzünü eşit görebileceği bir dünya, dünyanın en güzel hali olacaktır.