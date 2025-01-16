“Herkese faydası dokunacak ama önce yollar düzeltilmeli”

Lema GÖZAY

Haspolat’ta açılması planlanan yeni geçiş noktası, bölge halkında farklı beklentiler ve yorumlar doğurdu. Ancak genel kanı, yeni barikatın hem bölgeye hem de adaya iyi geleceği yönünde…

YENİDÜZEN ve Kanal SİM’e konuşan bölge halkı, kapının açılmasıyla birlikte trafikte rahatlama, ekonomik canlanma ve köydeki altyapı sorunlarının çözülmesi gibi olumlu gelişmelerin yaşanacağına inanırken, bazıları olası kira artışları ve dış etkenlere bağlı karar alma süreçlerine dikkat çekti.

Farklı görüşler dile getiren köy halkı, geçiş kapısının açılmasının hem kendi yaşamlarını hem de bölgeyi nasıl etkileyeceği konusundaki değerlendirmelerini paylaştı.

Haspolat Muhtarı Talip Özdemir ise “trafikte ciddi bir rahatlama olacağına inandığını” söyledi ancak “yeni geçiş noktası açılmadan önce yolların düzeltilmesi gerekiyor” dedi.

Muhtar Özdemir, “geçiş noktası açılırken, köyün yollarını da düzeltmeleri gerekiyor. Çünkü insanlar buradan gelip geçecek. Mevcut yollar zaten yetersiz bu yüzden kapı açılmadan önce bu yolların yapılması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Haspolat Muhtarı Talip Özdemir:

“Kapı açılmadan önce yolların düzeltilmesi gerekiyor”

Haspolat Muhtarı Talip Özdemir “trafikte ciddi bir rahatlama olacağına inandığını” söyledi ancak “yeni geçiş noktası açılmadan önce yolların düzeltilmesi gerekiyor” dedi.

Muhtar Özdemir, “geçiş noktası açılırken, köyün yollarını da düzeltmeleri gerekiyor. Çünkü insanlar buradan gelip geçecek. Mevcut yollar zaten yetersiz bu yüzden kapı açılmadan önce bu yolların yapılması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Özdemir, YENİDÜZEN ve Kanal SİM’e yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Lefkoşa’ya geliş-gidişlerde trafikte bir rahatlama olacağını düşünüyorum. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın bölgeye yaptığı ziyaret sırasında bilgi aldığımda Lefkoşa’ya üç yol olacağını aktardı. Bu trafiği hafifletecek. Hem biz köy halkı için iyi olacak hem de Lefkoşa’dan, Girne’den ve Mağusa’dan gelen için de en azından daha rahat bir trafik akışı olacak. Köy esnafı da açılacak geçiş kapısıyla fayda sağlayacak. Ama kötü yanı büyük ihtimal ile arsalar ve ev kiralarında ciddi fahiş oranda artış yaşanacak diye düşünüyorum. Ancak bu geçiş kapısı açılırken, köyün yollarını da düzeltmeleri gerekiyor. Çünkü insanlar buradan gelip geçecek. Mevcut yollar zaten yetersiz bu yüzden kapı açılmadan önce bu yolların yapılması gerekiyor.”

HASPOLAT BÖLGE HALKI, YENİ BARİKATLA İLGİLİ NE DÜŞÜNÜYOR?

Salman Karışık: “Belki geçiş kapısıyla Haspolat da biraz canlanır”

“Zaman gösterecek, zaman her şeyi ilacı. Zamanla göreceğiz iyi mi olur kötü mü olur. Ama iyi olacağını düşünüyorum. Belki geçiş kapısıyla Haspolat da biraz canlanır. Her şeyin hayırlısı.”

Veli Kucam: “Olumlu buluyorum, bölgeye gelen insan sayısı artacak”

“Daha güzel olacağına inanıyorum. Geçiş kapısının açılmasıyla bölgeye gelen giden insanlar artacak. Sıradan bir vatandaş olarak geçişlerin açılmasını olumlu buluyorum. Tabii ki güvenlik anlamında ne olur bilemem. Orası askerin ve devlet yöneticilerinin sorumluluğunda.”

Mehmet Aldıç: “Köy ve bölge halkı için iyi bir gelir elde edilecek”

“2005’ten beridir buradayım. Böyle bir geçiş kapısı olacağı için çok sevindik. Köy ve bölge halkı için iyi bir gelir elde edilecek. Çünkü Rum tarafına buradan geçiş olacağı için, millet buradan alışveriş yapacak. Sevindik yani bu olay için.”

Songül Akan: “Köy halkı için çok faydalı olacak”

“Köy halkı için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü muhakkak onlardan da bizden de yaşanacak geçişler, köy halkının faydasına olacaktır.”

Mehmet Özbek: “Geçişler açılınca bölgemiz gelişir ve yollarımız da düzelir”

“Buraya insan akışı oldukça, bölgemizde gelişir ve yollarımız düzelir. Devletimiz buraya da bir şeyler yapar. İnsanlarımız buradan Lefkoşa’ya gitmeden daha yakın bir şekilde Rum tarafına geçebilir.”

Mustafa Hacıoğlu: “Özellikle Kermiya geçiş noktası rahatlamış olacak”

“Özellikle Kermiya geçiş noktası rahatlamış olacak. Ancak bu kapının açılması, kapanması veya açılmaması bizim elimizde değil. Bu dış güçlerin kararıdır. Dış güçler isterse olur, istemezse olmaz; İki kere iki, dört. Biz burada bekçiyiz, başka bir şey değiliz. Dış güçler ne karar verirse bu ülkede maalesef o olur. 2000’li yıllarda kapılar açılacağında, biz yattık sabah kalktık kapılar açıldı. Kim verdi bu kararı? Yine dış güçler. Şimdi bu kapının açılmasına karar verecek olan da onlardır. Biz istesek de istemesek de sözümüz geçmez.”

Bayram Ali İriboz: “Belki o kapı açılır da yollarımıza faydası olur”

“Ben bu köye 1992’de giriş yaptım. Benim diğer tarafa geçme hakkım yok, kullanamam. Ancak faydası var, Kermiya Kapısı biraz hafifler. Bize bir faydası yok. Belki o kapı açılır da bu köyün içerisine, yollarımıza, sokaklarımıza düzenleme yapılarak faydası olur. Marketlerimize faydası olur. Ben 31 senedir bu köydeyim. Bu köyün kaderi Lefkoşa Belediyesi’nin borçlarını ödemektir. 2009’dan beri bu köye yapılan tek şey, kaldırım oldu. Orayı da dışardan gelecek olan kişilere ‘Biz bunu yapabildik’ denilsin diye yapıldı. Buradan toplanan vergiler nereye gidiyor? Yollarımızın içi hep hendek. Mahallelerin içi de aynı anayolda aynı. Söylenilecek çok fazla şey var ama ceremesini ödeyecek para yok.”

Ümit Ertuğrul: “Ekonomiye katkı sağlar, gidiş gelişler daha kısa sürer”

“Polis için daha iyi olur, köyümüz daha sık denetlenebilir. Ada içi gidiş gelişlerde rahatlama olur. Ekonomiye katkı sağlar, gidiş gelişler daha kısa sürer ve petrol tasarrufu olur. Güzel olur, hakkımızda hayırlısı.”