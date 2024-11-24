‘Herkes kendi hayalini oluşturmalı ve onun peşinden koşmalıdır"
Portre / Seval Sunisi – Matematik Öğretmeni
Sonay DEMİRPENÇE
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Eğlenceli
Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Diş doktoru olmak isterdim
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Gelecek kaygısı
Kayıtsız kalamadığım şey… Yavaş hareket eden ve garsonlara kaba davranan nsanlar
En büyük pişmanlığım… Üniversiteyi yurtdışında okuyamamak
En büyük sevincim… Tatile gidip yeni ülkeler ve oradaki insanların yaşam tarzlarını keşfetmek
Hayatımın dönüm noktası… Köpeklere karşı fobimi yenmek
Beni en çok etkileyen yazar… Rhonda Byrne
Başucumdaki kitap… The Secret
En keyif aldığım müzik… Türkçe pop
En son izlediğim film… Aile Arasında
Kendim için son aldığım şey… Yüz bakım malzemeleri
Dolabımdaki en gereksiz şey… Kullanmadığım çantalarım
Benim için alınabilecek en güzel hediye… Uçak bileti
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Erkenden sinirlenme huyumu ve kararsızlığımı değiştirmek isterdim
Kendimde beğendiğim özellik.. Sorumluluk sahibi olmam
Olmasa da olur… Siyaset
Olmazsa olmaz… Sağlık ve aile
En iyi yaptığım yemek… Zeytinyağlı tost
Hayalimdeki dünya… Savaşların olmadığı kadın ve çocukların şiddet görmediği herkesin eşit olabileceği bir dünya
Aşk benim için… Sonu olmayan sohbet ve sonsuz güven
Onunla çok tanışmayı isterdim… Rihanna
Görmek istediğim yer… New York
Mutlaka yapmak istediğim… Dünyayı gezmek
Son olarak söylemek istediklerim… Herkes kendi hayalini oluşturmalı ve onun peşinden koşmalıdır çünkü bir gün gelip o hayali gerçekleştirmediğiniz için pişmanlık yaşamak çok büyük üzüntü yaşatacaktır.