Sonay DEMİRPENÇE

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Eğlenceli

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Diş doktoru olmak isterdim

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Gelecek kaygısı

Kayıtsız kalamadığım şey… Yavaş hareket eden ve garsonlara kaba davranan nsanlar

En büyük pişmanlığım… Üniversiteyi yurtdışında okuyamamak

En büyük sevincim… Tatile gidip yeni ülkeler ve oradaki insanların yaşam tarzlarını keşfetmek

Hayatımın dönüm noktası… Köpeklere karşı fobimi yenmek

Beni en çok etkileyen yazar… Rhonda Byrne

Başucumdaki kitap… The Secret

En keyif aldığım müzik… Türkçe pop

En son izlediğim film… Aile Arasında

Kendim için son aldığım şey… Yüz bakım malzemeleri

Dolabımdaki en gereksiz şey… Kullanmadığım çantalarım

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Uçak bileti

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Erkenden sinirlenme huyumu ve kararsızlığımı değiştirmek isterdim

Kendimde beğendiğim özellik.. Sorumluluk sahibi olmam

Olmasa da olur… Siyaset

Olmazsa olmaz… Sağlık ve aile

En iyi yaptığım yemek… Zeytinyağlı tost

Hayalimdeki dünya… Savaşların olmadığı kadın ve çocukların şiddet görmediği herkesin eşit olabileceği bir dünya

Aşk benim için… Sonu olmayan sohbet ve sonsuz güven

Onunla çok tanışmayı isterdim… Rihanna

Görmek istediğim yer… New York

Mutlaka yapmak istediğim… Dünyayı gezmek

Son olarak söylemek istediklerim… Herkes kendi hayalini oluşturmalı ve onun peşinden koşmalıdır çünkü bir gün gelip o hayali gerçekleştirmediğiniz için pişmanlık yaşamak çok büyük üzüntü yaşatacaktır.