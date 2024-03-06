“Herkes Holguin'e yardımcı olmalı”

Paris'te düzenlenen Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi (AKPA) Siyasi ve Hukuk komiteleri toplantılarında konuşma yapan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Armağan Candan, Kıbrıs sorununa ilişkin çözüm müzakerelerinin yeniden başlayabilmesi için hem ilgili tarafların hem de uluslararası aktörlerin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri tarafından görevlendirilen Holguin'e yardımcı olması gerektiğini vurguladı.

Dış İşleri eski Bakanı olarak Kolombiya'da uzun yıllar devam eden iç savaşın sona erdirilmesi ve barış anlaşmasının imzalanmasında ciddi katkıları bulunan Holguin'in temasları hakkında AKPA'ya bilgi veren Armağan Candan, Holguin'in önümüzdeki hafta yine adada olacağını vurguladı.

AKPA gündeminde olan Kıbrıs raporunun görüşülmesi sırasından söz alan Candan, CTP olarak Holguin ile önümüzdeki hafta bir toplantı yapacaklarını, içinde bulunduğumuz dönemde hazırlanmakta olan AKPA Kıbrıs raporunun da sürecin başlamasına katkı yapması gerektiğini ifade etti.

AKPA Kıbrıs raportörü İtalyan Milletvekili Piero Fassino'nun Atina ve Ankara ziyaretlerinin ardından mayıs ayında Kıbrıs'a gerçekleştireceği ziyaretin de bu çerçevede önemli olacağını belirten Candan, komite toplantıları paralelinde Yunanistan eski Başbakanları Aleksis Çipras ve Yorgos Papandreu ile süreci birlikte de değerlendirme fırsatı buldu.

Kıbrıs konusu dışında Rusya ve Belarus raporları ile ön çalışmaları başlayan Avrupa Vatandaşlar Parlamentosu'nun oluşumuna ilişkin iki konuşma daha yapan Candan, CTP olarak her türlü uluslararası platformda Kıbrıs Türk halkının görüşlerini anlatmaya ve sesi olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.