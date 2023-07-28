Mağusa ve İskele bölgesinde 34 yılı aşkın bir süredir inşaat sektörüne hizmet veren firma Kurtsan Group, faaliyetlerini büyüyerek sürdürüyor.

YENİDÜZEN ve KANAL SİM'in emlak ve inşaat sektörü portalı EMLAK YENİ'nin sorularını yanıtlayan Kurtsan Group Direktörlerinden Yasin Kurt, yıllardır Kıbrıs’ın kuzeyinde inşaat sektörüne hizmet verdiklerini anlattı ve satışta olan projelerinden bahsetti.

Yeni proje müjdesi de veren Kurt, “Her yaşam bizim için özeldir” dedi.

Doğru yatırımın özelliklerinden bahseden Kurt, bölgede yaşanan alt yapı sorunlarına ve getirilen ek vergilere de dikkat çekti.

“1989 yılından bu yana inşaat sektöründeyiz”

● SORU: Sizi tanıyarak başlayalım. Okurlarımız için şirketinizden bahsedelim biraz.

● Ben Yasin Kurt. Kurtsan Group direktörlerindenim. Yaklaşık olarak 30 yılı aşkın bir süredir inşaat sektöründe hizmet veriyoruz. Bize bu süreç büyüklerimizden geldi. Babamdan sonra biz 4 kardeş, Kurtsan Group’ta direktör olarak hizmet veriyoruz. Bu sektörde 35 yılımıza yaklaştık. 2019 yılına kadar sektörde daha çok devlete okullar, hastaneler ve camiler yaparak hizmet verdik. Son 4 yılda değişen şartlarla birlikte devlet ihalelerinden biraz daha uzaklaşarak yap-sata yöneldik. 1989 yılından bu yana inşaat sektöründeyiz.

“Her yaşam bizim için özeldir”

● SORU: Son zamanlarda sektörde bir inşaat patlaması yaşanıyor. Bu konuda firma olarak neler söylemek istersiniz?

● Bence inşaat patlamasından ziyade sektör hak ettiği ilgi ve değeri görmeye başladı. Biz daha çok Mağusa ve İskele bölgesinde projeler geliştiriyoruz. Bu bölgeler hak ettiği talebe ulaştı. Kurtsan Group olarak bölgede yaşam alanı üretmeye çalışıyoruz. Sadece insanlara başını sokacak bir ev değil, ömrünün yüzde 50’sini geçireceği yaşam alanları yaratmaya çalışıyoruz. Biz bu işe çıkarken en önemli sloganlarımızdan bir tanesi ‘Her yaşam bizim için özeldir’ sloganıyla başladık ve bu bağlamda devam etmeye çalışıyoruz. Her insan özeldir. Bizler de insanlara yaşam alanları üretmeye çalışıyoruz. Biz her insana doğru evi vermeye çalışıyoruz. Projelerimizi de yaparken 4 kardeş olarak süzgeçten geçiriyoruz. Müşterinin taleplerini, şikâyetlerini, istek ve arzularını göz önünde bulundurarak projelerimizi inşa ediyoruz. Mühendis ve mimarlarımız da olmak üzere projelerimiz toplamda 10 süzgeçten geçiyor. Yaşam alanı yaratmaya çalışırken çok özen gösteriyoruz. Bizim için öncelik bu.

“Projelerimize karşı ilgi ve alakadan memnunuz”

● SORU: Biraz da projelerinizden bahsedelim. Hangi projeleriniz şu an satışta? Hangi bölgelerde konumlanıyor?

● Kurtsan Group’un yap-sat sektöründe ilk projesi City Life, Mağusa’da ilk projemizdi. Bitirdik ve teslim ettik. 3 yıldır City Life’da yaşam başladı. Sonrasında Independent Life projesiyle 16 adet villa yaptık. O projemiz de şu anda tamamlandı. Satışları da yüzde 95 bitti. Müşterilerimizin çoğuna tapularını teslim ettik. Şu anda mevcut bulunduğumuz ve inşaatı devam eden Kurtsan Wave Residence olarak adlandırdığımız Long Beach’te denize 200 metre mesafede bulunan çok güzel bir projemiz. Wave Residence’ın hemen arka tarafında konumlanan Kurtsan Blue Life olarak isimlendirdiğimiz residence projemiz de var. Ötüken’de yeni açtığımız bir projemiz daha var. 8 Nests ismiyle villa projemiz mevcut. O da şu anda satışta. Projelerimize karşı ilgi ve alaka çok güzel, memnunuz.

“Yarınınız bugününüzden önde değilse, geriye gidiyorsunuz demektir”

● SORU: Projelerinizde başarılar diliyoruz. Peki, 2023 planlarınızda neler var? Yeni proje müjdeniz var mı?

● Babamın her zaman bir sözü vardır mesela ‘Yarınınız bugününüzden önde değilse, geriye gidiyorsunuz demektir’. Yarınınızla bugününüz eşit olmaması lazım. Biz de bu sözle, yeni projeler üretmeye çalışıyoruz. Mağusa Tuzla bölgesinde yeni bir proje hazırlığındayız. Yaklaşık olarak 100 konutluk olacak şekilde tasarlandı. Bahar gelmeden proje hazır olacak. 4 blokluk bir site projesi olacak. Havuz ve parkıyla insanların hem yazlık olarak kullanabileceği hem de 4 mevsim ailesiyle yaşayabileceği yaşam alanları katmaya çalıştık.

“Doğru bölgeye, doğru yatırım önemli”

● SORU: Kıbrıs’ın kuzeyine yoğun bir yatırımcı talebi söz konusu. Kıbrıs’ta yatırım düşünenler için siz 30 yılı aşkın bir firma olarak neler öneriyorsunuz?

● Kıbrıs bence şu anda hak ettiği değeri gördü. Her insan önce güven ister. Öncelikle yatırım yapacağınız bölgede güveneceğin bir şirketle çalışmanız gerekiyor. Birinci öncelik bu. Sonrasında ise doğru yatırım önemli. Doğru yatırım derken, yatırımın size ne kadar sürede geri döneceği önemli. 20 yılda size geri dönüyorsa biz buna yatırım demiyoruz. 15 yıl da çok fazla bir zaman. Maksimum 10 yılı geçmemesi lazım bu yatırımın size geri dönüşü için. Bu yüzden doğru bölgeye, doğru yatırım önemli. Doğru projeden almak da çok önemli. Fiyatı düşen bir projeyse o zaman bir anlamı yoktur. Örnek olarak Independent Life projesine başladığımız zaman satış fiyatı 115 bin Sterlin’den başlamıştı. Şu anda güncel fiyatlarımız 440 bin Sterlin. 115 bin Sterlin’e alan müşterilerimiz bugün ödedikleri parayı dörde katladılar. İşte bu bir yatırım örneğidir.

“Sektöre %100’e yakın ek vergiler geldi”

● SORU: Bir inşaat firması olarak ülkeyi yönetenlerden beklentileriniz neler?

● Bu konuda iki beklentimiz var. Birincisi ve en önemlisi bölgede alt yapı sorunumuz var. Aslında ada olarak bu sorunu yaşıyoruz. Bu konuda çok büyük sorunlar yaşıyoruz. İkinci beklentimiz ise son zamanlarda getirilen ek vergiler. Özel sektöre ve bunun yanında inşaat sektörüne büyük miktarlarda vergilendirme geldi. Yaklaşık yüzde 100’e yakın ek vergilendirmeden bahsediyoruz. Bunun bir kısmını biz, bir kısmını da müşteri karşılıyor. Bu vergileri biraz daha aşağı çekip, biraz daha zamana yayaraktan veya daha çok sürümden kazanıp vergiyi biraz daha düşürmek daha doğru olacak diye düşünüyorum. Böylece ülkedeki kaçak inşaatları da kontrol etmiş olurlar. Yabancı yatırımcı da öncelikle güven ister.