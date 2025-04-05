Milli Eğitim Bakanlığı ile Telsim iş birliğinde 11. kez düzenlenecek Telsim Freezone Liselerarası Müzik Yarışması'nın finali 17 Nisan Perşembe günü yapılacak.

Toplam 27 liseden 34 grubun katılım sağlayacağı yarışmanın finali için, Lefkoşa bölgesinden katılacak okullardan 20 Temmuz Fen Lisesi, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Levent College, Türk Maarif Koleji ve Yakın Doğu Koleji’nin öğrenci ve müzik öğretmenlerinin hazırlıkları devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, “İçindeki Yeteneği Keşfet” sloganıyla 11 yıldır düzenlenen müzik yarışmasının finali 17 Nisan Perşembe saat 09.30’ta Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşecek.

Yarışmaya hazırlanan Lefkoşa bölge okullarının müzik öğretmenleri yarışmanın öğrenciler üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekti.

Amber: "Yarışmaya yine büyük bir keyifle hazırlanıyoruz”

20 Temmuz Fen Lisesi Müzik Öğretmeni İpek Amber, yarışmaya katılmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Öğrencilerimin müzikal gelişimlerine, sahne performanslarına, özgüvenlerini artmasına büyük katkı sağlayan bu yarışmaya yine büyük bir keyifle hazırlanıyoruz.” dedi.

Çeker: "Yarışmaya en iyi şekilde hazırlanıyoruz"

Yarışmaya gösterilen ilgi ve heyecanın, okulun sanata verdiği değerin göstergesi olduğunu kaydeden Bülent Ecevit Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Emre Çeker’de yetenekli öğrencilerin yarışmaya en iyi şekilde hazırlandığını dile getirdi.

Ölmez ve Geceyatmaz: "İki grupla katıldık"

Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Öğretmenleri Yağmur Ölmez ve Erbay Geceyatmaz, yarışmaya iki grupla katıldıklarını belirterek, “Gençlerin sahne deneyimi kazanmaları bakımından önemli katkılar sağlayan Milli Eğitim Bakanlığı'na ve Telsim’e teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

Akçaylı ve Ünsal: “Her seste bir hikâye, her ritimde bir duygu var"

Levent Koleji Müzik Öğretmenleri Ali Akçaylı ve Mustafa Ünsal da, müziğin birleştirici gücüne dikkat çekerek, “Her seste bir hikâye, her ritimde bir duygu var. Bu yolculukta en güzel kazanç birlikte yaratılan melodiler.” dedi.

Ferit ve Sakarya: "Çalışmalara keyifle devam ediyoruz"

Türk Maarif Koleji Müzik Öğretmenleri Emine Ferit ve Emine K. Sakarya ise, TMK olarak bu yıl iki grupla yarışmada sahne alacaklarını söyleyerek, “Yoğun akademik tempomuza rağmen çalışmalara keyifle devam ediyoruz. 17 Nisan’ı heyecanla bekliyoruz.” diye konuştu.

Tunç ve Zilan: "Yarışma, gençlerin özgüvenini arttırıyor"

Yakın Doğu Koleji Müzik Öğretmenleri Kartul Tunç ve Seda Zilan da, yarışmanın gençlerin özgüvenini artıran, onları sahneye hazırlayan önemli bir platform olduğunun altını çizerek, tüm öğretmen ve öğrenciler için unutulmaz bir deneyim yaşanacağını belirtti. Öğretmenler, yarışmaya katılacak tüm okullara başarı dileklerini iletti.