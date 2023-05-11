“Her oyunun bir hikayesi ve anımsattığı bir şey var… Bu kültür yaşamalı, aktarılmalı”

Batuhan BORAKAN

Enver Halksever uzun yıllardır devam eden ve gelecek nesillere sevdirmeye çalıştığı Kıbrıs Halk Dansları serüvenini anlatıyor…

26 yaşındaki Kıbrıs Halk dansları oyuncusu ve eğitmeni Enver Halksever Alayköy Folklor Derneği’nde hem dans ediyor, hem de eğitmenliğiyle gelecek nesillere Kıbrıs kültürünü öğretiyor, sevdiriyor.

Halksever, “Sayısını hatırlayamadığım kadar gösterilere çıkıp, yurtdışına gittim ve ekibimizle birlikte Kıbrıs kültürünü yabancı ülkelerde tanıtmaya çalıştık” diyor…

“Kültürümüzü yalnızca oyunlarımızla tanıtmıyoruz” diyen Halksever, “Kostümlerimizle, yurt dışına yanımızda götürdüğümüz ülkemize ait yiyecek ve içeceklerle, müziklerimizle de Kıbrıs kültürünü en iyi şekilde tanıtmaya çalışıyoruz” şeklinde konuşuyor.

Halksever, “Tek gailemiz bu güzel kültürümüzün bu güzel dansımızın değerini, özelliğini gelecek nesillerimize yansıtmak bununla birlikte asla yok olmasına izin vermemek” ifadelerine yer verdi.

“Her oyunun bir hikayesi ve anımsattığı bir şey vardır” diyen Halksever, “Örneğin; orak oyunu hasat zamanını, Kartal oyunu ise Kartalın avlanmasını taklit eder, yansıtır” dedi.

Kültürümüzün oyun çeşitlerini tek tek tanıtan Halksever oyun başlıklarını şöyle ayırdı;

“Karşılamalar, sirtolar, zeybekler, çiftetelliler, kasap oyunları, hüner ve beceri oyunları ‘her oyunun farklı bir tavrı, müziği, sayısı hatta yeri geldiğinde kostümü var”

Halksever neredeyse her oyunu farklı bir insan olarak oynadığını, her oyun için kendini oyunun özünden kopmayarak hazırladığını ve öğretirken de bu şekilde öğrettiğini ifade etti.