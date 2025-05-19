“Her ihmal, bir can” eylemi çarşamba günü Başbakanlık önünde

14 Mayıs’ta Erenköy Lisesi öğrencilerini taşıyan okul otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen feci kazada yaralanan 28 öğrencinin aileleri, 21 Mayıs Çarşamba günü saat 18.00-20.00 arasında Lefkoşa’da Başbakanlık önünde eylem gerçekleştirecek.

“Her ihmal, bir can” sloganıyla düzenlenecek eylemde aileler, yaşananların unutulmaması ve sorumluların hesap vermesi için çağrıda bulunacak. “Adalet talebimizden vazgeçmiyoruz. Yaralıyız ama ayaktayız” diyen aileler, kazanın ardından yetkililerin sessizliğine tepki gösterdi.

Tüm duyarlı yurttaşları, öğrencileri ve aileleri dayanışmaya davet eden aileler, bu tür ihmallerin bir daha yaşanmaması için toplumsal farkındalık çağrısında bulundu.

Eylem, sosyal medyada #unutmuyoruz etiketiyle de geniş destek görüyor.