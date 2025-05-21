“Her ihmal, bir can” eylemi bu akşam gerçekleşiyor
Erenköy Lisesi öğrencilerini taşıyan okul otobüsünün 14 Mayıs’ta devrilmesi sonucu yaralanan 28 öğrencinin aileleri bu akşam sokağa iniyor.
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Erenköy Lisesi öğrencilerini taşıyan okul otobüsünün 14 Mayıs’ta devrilmesi sonucu yaralanan 28 öğrencinin aileleri bu akşam sokağa iniyor.
Aileler, bu akşam saat 18.00-20.00 arasında Lefkoşa’daki Başbakanlık önünde “Her ihmal, bir can” sloganıyla eylem düzenleyecek.
Öte yandan veliler, öğretmenler ve öğrenciler dün de kazanın gerçekleştiği yerde ve okul önünde eylem düzenlemiş, taleplerini sıralamıştı.
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