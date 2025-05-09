Her Daim Doğa Dostları tarafından Dünya Göçmen Kuşlar Günü etkinliği düzenleniyor

Her Daim Doğa Dostları grubu tarafından yarın Dünya Göçmen Kuşlar Günü etkinliği düzenleniyor.

Her Daim Doğa Dostları Başkanı Yusuf Şentuğ tarafından yapılan açıklamada, etkinlik için sabah 07.00-08.00 saatleri arasında Çanakkale Spor Kulübü karşısında buluşulacağı duyuruldu.

Açıklamada, Her Daim Doğa Dostları, Kıbrıs Sulak Alan Topluluğu ve Toplumsal Varoluş Derneği’nin bu yıl için belirlenen “kuş dostu topluluklar ve kuş dostu şehirler” temasına uygun hareket ettiği belirtilerek, bu kapsamda Salamis Ormanı’na baştankara yuvası asılacağı, kuş gözlemi yapılacağı, uzmanlardan bilgiler alınarak, bahçelere arı ve kuşların sevdiği bitkilerin dikileceği kaydedildi.

“Bahçelerimize kuşlar için suluk koymak da bunun bir parçasıdır.” denilen açıklamada, herkesin uygun yerlere kuşlar için suluk, buğday koyması ve kedi, köpeklerin bu suluklardan uzak tutulması gerektiği ifade edildi.

Dünya Göçmen Kuşlar Günü’nün amaçlarına da dikkat çekilen açıklamada, amaçlar arasında şehirleri kuşlar için yaşanabilir kılmak, yeşil alanlar oluşturmak, toplumu bilinçlendirmek için farkındalık kampanyaları düzenlemek ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek olduğu vurgulandı.

Çevre Eğitimi ve Yönetimi Uzmanı Asuman Korukoğlu’nun günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yapacağı, Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’ın da etkinliğe katılmasının beklendiğini belirtilen açıklamada, herkesin dürbünü ve fotoğraf makinesiyle etkinliğe katılabileceği ifade edildi.