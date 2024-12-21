Her Daim Doğa Dostları: “St. Anthony kapısını keşfettik”

Çevre ve kültür çalışmalarıyla tanınan Gazimağusa’daki Her Daim Doğa Dostları Grubu bugün, Gazimağusa surlarında kentin dört kapısından St. Anthony Kapısı olduğu düşünülen yere keşif yaptığını bildirdi.

Her Daim Doğa Dostları Grubu Başkanı Yusuf Yüksel Şentuğ yazılı açıklamasında, “ellerindeki bilgilere ve yaptıkları araştırmalara göre St. Anthony kapısını tespit ettiklerini, ayrıca bir zamanlar Mağusa’daki insanların kullandıkları ve denize giderken geçtikleri delik diye tanımlanan geçitleri de saptadıklarını” kaydetti.

Dr. Özkan Korun rehberliğindeki etkinlikte, surları hem iç hem dış taraftan incelediklerini belirten Şentuğ, şu bilgileri paylaştı:

“Elimizdeki bilgilere ve yaptığımız araştırmalara göre St. Anthony kapısını tespit ettik. Aynı zamanda bir zamanlar Mağusa’daki insanlarımızın kullandıkları ve denize giderken geçtikleri delik diye tanımlanan geçitleri de tespit ettik. O zamanlar kadınlar ayrı bir geçitten geçerek denize ulaşıyorlarmış, bunun için bu delikler kadınların geçtiği delik ve erkeklerin geçtiği delik diye isimlendiriliyormuş. St. Anthony (Karpaz) kapısı, denize açılan bir kapı değil Karakol tarafından gelenlerin kullandığı atlı bir arabanın geçebileceği büyüklükte olduğu için kapının burası olduğu konusunda inancımız kuvvetlendi.

Her Daim Doğa Dostları olarak 500 yıl öncelerine ışık tutmanın gururu ve mutluluğu içerisindeyiz.”