Her 10 Kıbrıslı Rum’dan biri, diş doktoru için kuzeye geliyor

Her 10 Kıbrıslı Rum’dan birinin, diş doktoru için kuzeye geldiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Kıbrıs Diş Tabipleri Birliği’nin Başkanı Andonis Andoniu’nun, Kıbrıslı Rumların daha ucuz diş tedavisi hizmeti için kuzeye geçtiklerini; ancak kuzeyde yapılan diş tedavisinin “tam anlamıyla güvenilir gibi görünmediğini” yazdı.

Gazete, güneydeki diş hekimlerine göre kuzeyde kullanılan diş tedavisi malzemelerinin güneydekilerden farklı olduğunu ve güneyde Avrupa standartlarında ürünler kullanıldığını kaydetti.

Habere göre bazı Kıbrıslı Rum diş hekimleri, şu ana kadar edindikleri tecrübelere göre kuzeyde kullanılan malzemelerin daha alt kalite olduğunu ve bunun sonucu olarak, dişlerde problemler oluştuğunu belirtti.

Haberde, Kıbrıslı Rumların daha önce diş tedavisi için Suriye’ye gittikleri, ancak şimdi kuzeyi tercih edildiği ifade edildi.