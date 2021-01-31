Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, dün akşam meydana gelen ve birçok bölgede zarara yol açan aşırı fırtına nedeniyle açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erhürman, "Hepimize çok geçmiş olsun" dedi.

Erhürman'ın yaptığı açıklama şöyle:

"Belediye başkanlarımızla ve muhtarlarımızla yaptığımız görüşmelerde aldığımız bilgiye göre, akşamki fırtınadan dolayı pek çok bölgemizde hasar gören seralar, devrilen ağaçlarımız, telef olan hayvanlarımız ve maddi zarar var.

Dün geceden beri KIB-TEK çalışanlarımız, belediye emekçilerimiz, muhtarlarımız ve merkezi yönetim görevlilerimiz yoğun çaba içinde. Onlara yürekten teşekkürler. Hepimize çok geçmiş olsun."