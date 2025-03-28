Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, İrsen Küçük Ortaokulu’nda yaşanan başörtüsü olayı sonrası yapılan açıklamaların kimseye fayda sağlamayacağını belirtti.

Şenkul, “İnsanların inançları üzerinden oluşan hassasiyetlerini birilerinin kullanmasına, siyasete alet etmesine izin vermememizin tek yolu birilerinin istediği gibi çatışmak değildir” şeklinde konuştu.

Açıklama şöyle:

Bu oyuna gelmemeliyiz.

Karalı olmak iyidir ama hem sakin hem de kararlı olmak daha iyidir o yüzden:

Hepimiz derin bir nefes alıp, sakinleşmeliyiz.

Bireylerin hak ve özgürlüklerini özgürce yaşamasının teminatı atalarımızın bize bıraktığı kültürümüzdür, örf ve âdetlerimizdir, bu konuda hiç kimseden akıl almaya ihtiyacımız yoktur.

İnsanların inançları üzerinden oluşan hassasiyetlerini birilerinin kullanmasına, siyasete alet etmesine izin vermememizin tek yolu birilerinin istediği gibi çatışmak değildir.

Tam aksine ayrıştırmak istedikleri insanlarımızı kucaklamaktır, özgürlüklerinin teminatı olmaktır.

Özetle, sakin olup halihazırda meclis, baro, sendika ve uzmanların yaptığı çalışmadan çıkacak sonucu beklemeliyiz diye düşünüyorum.