Hep ‘tersine’!

▶ Kıbrıs’ın kuzeyindeki trafiğin “sağdan akacak şekilde değiştirileceği” yönündeki iddialarla başlayan tartışma, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın, “Trafik akışını değiştirmek için değil; sol direksiyon araçların ithal edilmesini serbest bırakmak adına çalışma yapıyoruz” açıklamasıyla yeni bir boyut kazandı.

▶ Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı: “Araştırıyoruz, kazalara karışan sol direksiyon araçların sayısı nedir, inceliyoruz. Vatandaşlardan yoğun baskı var.”

▶ TKÖDB Avcı: “Ülkede sol direksiyon araç sayısı şu an minimum seviyede. Yani, sol direksiyon araçların yaptığı mevcut kaza sayısına bakarak ‘az kaza yapıyorlar’ gibi bir cümleyi kimse kurmamalı.”

Ertuğrul SENOVA

Kıbrıs’ın kuzeyindeki trafiğin “sağdan akacak şekilde değiştirileceği” yönündeki iddialarla başlayan tartışma, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın, “Trafik akışını değiştirmek için değil; sol direksiyon araçların ithal edilmesini serbest bırakmak adına çalışma yapıyoruz” açıklamasıyla yeni bir boyut kazandı.

Ulaştırma Bakanı Arıklı, “Sol direksiyon araçların Kıbrıs’ın kuzeyine ithal edilmesiyle ilgili ‘vatandaşlar tarafından’ yoğun bir baskı altında olduğunu” söyledi.

Öte yandan Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner, tartışmaların, “inşaat sektöründe kullanılan, sol direksiyon transmikserli beton pompalarının ithali için” çıktığını iddia etti.

Yarkıner’in iddiaları üzerine YENİDÜZEN’in ulaştığı Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise, “Ben zaten özel araçlara sol direksiyon izni verebiliyorum. Bu benim yetkim dahilinde. Bunun için böyle bir çalışma yapmanın anlamı ne?” diye sordu.

Sol direksiyon araç ithali 2004’te yasaklandı

Kıbrıs’ın kuzeyinde, sol direksiyon araç ithalatı 2004 yılından bu yana yasak. Söz konusu araçların ülkeye girişine sadece kamuya alınacak özel araçlar veya o aracın aynısının üretilmemesi durumunda izin veriliyor.

18 yıl önce ‘yasak’ için mücadele verildi…

Tam 18 yıl önce, sol direksiyon araçların ülkeye girişinin neden yasaklandığını araştıran YENİDÜZEN, 2004 yılında bu yasağın yasallaşması için mücadele veren Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Avcı ile konuştu.

Avcı: “O dönemde, yılda 76 kişi trafikte hayatını kaybediyordu”

Avcı, yasağa giden süreçte, “Yılda 76 kişinin trafikte hayatını kaybettiğini” bu nedenle o dönemki yöneticilerin trafikle ilgili radikal kararlar alma yönünde adımlar attığını belirtti.

2004 yılında, söz konusu çalışmayı İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu’nun üstlendiğini ve kendisinin de bu komisyondaki üyelerden biri olduğunu anlatan Avcı, “Trafik kazalarının azaltılması için ciddi çalışmalar başlatılmıştı. Bunlardan biri de sol direksiyon araçların yasaklanmasıyla ilgiliydi” dedi.

Soldan akan trafikte sol direksiyon araç kullanımının tehlikeleri…

“Araç geçmek çok tehlikeli”

Dünyadaki tüm ülkelerin, trafiğin akışı hangi taraftaysa, akışın tam tersindeki direksiyona sahip araçların kullanımına izin verdiğini kaydeden Avcı, sol direksiyon araçlar, trafiğin soldan aktığı ülkelerde doğuracağı tehlikeleri anlattı.

“En büyün tehlike araç geçerken yaşanır” diyen Avcı, “Sürücüler araç geçerken, özellikle KKTC’de önündeki aracın bagaj kısmına kadar yaklaşır, sağ şeride geçmeye başladığında, karşıdan araç gelip gelmediğini görmek için yolun yarısına kadar çıkmış olur. Bu da, karşıdan gelen araçla yüz yüze çarpışmak anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

“Bir sürücünün, başkasının gözüyle araç kullanması kabul edilemez”

Sol direksiyon araçların, bir başka araçla yüz yüze çarpışması sonucunda esas zararı, sürücü yanında oturan kişinin gördüğünü söyleyen Avcı, “Bu kişi, yaşlı ya da çocuk olabilir. Sürücü, o kişiye karşıdan araba gelip gelmediğini sorar, yani başkasının gözüyle hareket eder. Bir sürücünün, başkasının gözüyle araç kullanması kabul edilemez” şeklinde konuştu.

“Sol direksiyon araçların farları, sağ direksiyonlara göre farklı açıya sahip”

Yine sol direksiyon araçların farlarının, sağ direksiyonlara göre farklı açıya sahip olduğunu, bu nedenle soldan akan trafikte kullanıldığında, karşıdan gelen araç sürücüsünün tam gözlerine gelecek şekilde ışık sağladığını anlatan Avcı, “İthallerinin yasaklanmasından önce, sol direksiyonlu araçların farlarına siyah bant takılması zorunluydu. Çünkü karşıdan gelen aracın sürücüsünü adeta kör ediyorlar ve kazaya davetiye çıkarıyorlardı” dedi.

“Sol direksiyon araçların egzozları, Kıbrıs’ta kaldırım tarafına denk geliyor, insanlar zehirleniyor”

Sol direksiyonlu araçların trafiğin soldan aktığı ülkelerde doğurduğu bir diğer sorunun ise egzoz kaynaklı olduğunu ifade eden Avcı, “Egzozları kaldırım tarafında olmaması gerekir ki kaldırımdaki insanları zehirlemesin. Ancak sol direksiyon araçlarda bu yaşanıyor” dedi.

“Ticari baskı bir kefene, can güvenliği ise bir diğer kefene konarak karar üretilmesi gerek”

2004 yılında, sözünü ettiği tespitler üzerine sol direksiyon araçların ithalatının yasaklandığını belirten Avcı, “O dönemde trafik için doğru kararlar verildi. Ticari baskı bir kefene, can güvenliği ise bir diğer kefene konarak karar üretilmesi gerek” dedi.

“Ülkede sol direksiyon araç sayısı şu an minimum seviyede. Yaptıkları kaza sayısına bakarak bir yorum yapmak çok yanlış olur”

Avcı son olarak şöyle bir uyarıda bulundu: “Ülkede sol direksiyon araç sayısı şu an minimum seviyede. Yani, sol direksiyon araçların yaptığı mevcut kaza sayısına bakarak ‘az kaza yapıyorlar’ gibi bir cümleyi kimse kurmamalı. Kıbrıs’ta sol direksiyon araç kullanan herkes risk altındadır.”

Makine Mühendisleri Odası Başkanı Yarkıner:

“Tüm tartışma sol direksiyon transmikserli beton pompalarının ithali için çıktı”

Öte yandan Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner, sol direksiyon araçların ithalatına izin verilmesi çalışmalarıyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Kıbrıs Genç TV’de Nazar Erişkin’in sunduğu programa konuk olan Yarkıner, tartışmaların, “inşaat sektöründe kullanılan, sol direksiyon transmikserli beton pompalarının ithali için” çıktığını iddia etti.

Yarkıner, sözünü ettiği araçların dün Kıbrıs’ın kuzeyine geldiğini ve gümrükten geçtiğini öne sürerek, araçların sol direksiyonlu olduğunu ve bu nedenle tüm sol direksiyon araçlara ithal izni çıkarılmaya çalışıldığını söyledi.

Ulaştırma Bakanı Arıklı, iddiaları yalanladı:

“Ben zaten özel araçlara sol direksiyon izni verebiliyorum”

Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner’in iddiaları üzerine YENİDÜZEN’in ulaştığı Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise, “Ben zaten özel araçlara sol direksiyon izni verebiliyorum. Bu benim yetkim dahilinde. Bunun için böyle bir çalışma yapmanın anlamı ne?” diye sordu.

Arıklı, “Benden önce 132 adet sözünü ettiğiniz araca izin veriliş. Yasada, sağ direksiyon üretimi olmayan sol direksiyonlu araçlara izin verme yetkisi bakana aittir deniyor. Böyle bir yasal yetkim var. Ben de bugüne kadar 3 – 5 tanesine izin verdim” dedi.