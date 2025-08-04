“Hep bizimle olacaksın”

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) eski Yönetim Kurulu Başkanı, Sıla 4 Grubu üyesi, YENİDÜZEN yazarı Erdinç Gündüz bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Gündüz için BRTK’da tören düzenlendi. Törene, başta Gündüz’ün ailesi olmak üzere Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, BRTK Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Tokel, BRTK Müdürü Meryem Çavuşoğlu Özkurt, bazı milletvekilleri, sanatçılar, gazeteciler, BRTK çalışanları ve sevenleri katıldı.

Erdinç Gündüz hakkında belgesel gösterimiyle başlayan tören, konuşmalarla devam etti.

Konuşmaların ardından Gündüz’ün tabutuna karanfiller bırakılarak, alkışlarla BRTK’dan uğurlandı.

Gündüz, İsmail Safa Camii’nde kılınan öğle namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığı’na defnedildi.

Tatar: “O bize sesini bıraktı, yüreğini bıraktı”

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada, Erdinç Gündüz’ü 40 yıl önce tanıdığını dile getirerek, “O zamanlar İngiltere’de çalışıyordum daha sonra Show TV’de üst düzeyde yöneticilik hepinizin de bildiği gibi… Gerek televizyonculuk, gerek gazetecilik, gerek radyoculuk konularıyla ilgili sürekli olarak kendisiyle temastaydım” dedi.

Tatar, Gündüz’ün çok sesliliğin artması için özel televizyonculuğun başlaması gerektiği yönünde Kıbrıs Gazetesi'nde yazılar yazdığını kaydetti.

Gündüz’ün kendisine yön verdiğini, daha sonra Torba ekibiyle Kanal T’yi kurduğunu ifade eden Tatar, o dönemlerde Gündüz’ün desteğini aldığını dile getirerek, “Onu bir abi olarak gördüm” dedi. Sıla 4 Grubunun 1960’lı yıllarda, zor şartlarda güzel şeyler yaptığına işaret eden Tatar, “İngiltere’nin Beatles’ı, bizim Sıla 4’ümüz” diye konuştu.

Gündüz ile dostluk ilişkisini daha sonra da sürdürdüğünü dile getiren Tatar, Gündüz ile kıymetli bir yol arkadaşlıkları olduğunu kaydetti. Gündüz’e Allah’tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Tatar, “O bize sesini bıraktı, yüreğini bıraktı” dedi. Erdinç Gündüz’ün oğlu Arda Gündüz’ün de Kıbrıs Türkü’nün önde gelen müzisyenlerinden olduğunu belirten Tatar, “O’nun sesi, babasının sesi olarak yükselmeye devam edecek” dedi.

Gündüz’ün ailesine başsağlığı dileyen Tatar, “Nur içinde yatsın, mekanı cennet olsun” diyerek, konuşmasını tamamladı.

Tokel: “BRTK ailesine yol arkadaşlığı yaptı”

BRTK Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Tokel de, hayatın bir yolculuk olduğunu belirterek, Gündüz’ün, BRTK içerisindeki görevleriyle, BRTK ailesine yol arkadaşlığı yaptığını dile getirdi.

Tokel, Gündüz’ün, Sıla 4 Grubunun kurucularından biri olarak Kıbrıs Türk halkına, müziğine, kültürüne, sanatına gönül veren herkese yol arkadaşlığı yaptığını ifade etti.

Erdinç Gündüz’ün çok iyi bir yol arkadaşı olduğunu kaydeden Tokel, şöyle konuştu:

“Ama bana göre Kıbrıs Türkü’ne yapmış olduğu en büyük katkı, Baf’tan Karpaz’a kadar gezerek, dolaşarak, bu ülkede belki de hiçbir zaman duymayacağımız, dinleyemeyeceğimiz bütün nağmeleri toplamaları, Kıbrıs Türk halkına, Kıbrıs Türk kültürüne, Kıbrıs Türk sanatına ve tam da bugünlerde aslında dört elle sarılmamız gereken Kıbrıs Türk kimliğine yapılmış en büyük destektir. Bu noktada kendisine sonsuz teşekkürlerimizi sunmamız lazım.”

Tokel, Gündüz’e Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Özkurt: “Bize abilik yaptı”

BRTK Müdürü Meryem Çavuşoğlu Özkurt ise konuşmasında, Erdinç Gündüz’e seslenerek, “Bu kadar aidiyet duygusu olan, ülkesini bu kadar seven, zor yıllarda, 60’lı yıllarda yaptıkları müzikle Kıbrıs Türkü’ne katkı koyan birinin başarmasına şaşırmamak gerekir” diye konuştu.

Gündüz ile aynı dönemde çalıştığı için çok şanslı olduğunu dile getiren Özkurt, “Bize abilik yaptı. Sohbetlerini özleyeceğim” dedi. Ekim ayında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, DAÜ ve BRT ile birlikte konser planları olduğunu ifade eden Özkurt, “Eminim gerçekleştireceğiz, Erdinç abi ve arkadaşları bizi gökyüzünden izleyecekler” diye konuştu.

Gündüz: “Kıbrıs efsanevi bir müzisyenini kaybetti”

Erdinç Gündüz’ün oğlu Arda Gündüz de, “Çok üzgünüm herkes gibi” diyerek, Kıbrıs’ın efsanevi bir müzisyenini kaybettiğini belirtti.

Arda Gündüz, babası Erdinç Gündüz’ün çok beyefendi olduğunu, hayatı boyunca kimseye zararı olmadığını, herkesi sevmeye çalışan bir insan olduğunu dile getirdi.

Gürsoy: “Hep bizimle olacaksın”

Sıla 4 Grubu üyesi Ferahzad Gürsoy da, “Kolay değil 60 yıl… Çocuklarımla, eşimle, Erdinç’le geçirdiğim kadar vakit geçirmedim” diyerek, Erdinç Gündüz’ün çok özel biri olduğunu dile getirdi.

Erdinç Gündüz ile 1964’te yollarının kesiştiğini ifade eden Gürsoy, “O gün bugündür hiç ayrılmadık, ayrılmayacağız” dedi. Gündüz ile 1968’de Diilirga’dan Karpaz’a kadar dolaşarak, Kıbrıs ezgilerini derlemeye çalıştıklarını anlatan Gürsoy, Gündüz’ün duyduğu heyecanı hiç unutmadığını söyledi. Gürsoy, Gündüz’ün geride çok güzel anılar bıraktığını belirtti.

Ferahzad Gürsoy, “Bizi son zamanlarda bu ülkede yok sayıyorlar. Kıbrıslı Türkler yok sayılıyor, ötekileştiriliyor. Bizim bu topraklarda söyleyecek hala daha türkülerimiz var, bizim bu topraklarda seslendirecek ninnilerimiz var, ağıtlarımız var. Susmadık. Biz vardık, varız, var olacağız. Ruhun şad olsun. Hep bizimle olacaksın” diye konuştu.

Haber: Afet İlban / Fotoğraf: Erol Uysal (TAK)