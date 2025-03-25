Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) 6 Nisan 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek 29. Olağan Kurultayı öncesinde, Parti Meclisi (PM) adaylarının tanıtımı etkinlikleri devam ediyor.

İkinci tanıtım toplantısı Lefkoşa ve Girne ilçelerinin ortak organizasyonuyla Hidden Garden’da düzenlendi. 75 kişilik PM için 128 kişinin aday olduğu kurultayda, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman başkanlığa tek aday olarak çıkıyor.

Aday tanıtım toplantısında konuşan Erhürman, “Hep birlikte kazanacağız, hep birlikte yöneteceğiz. Bu halk, güzel günler görecek” ifadelerini kullandı. Aday tanıtım toplantısı yoğun bir katılımla gerçekleştirilirken, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy, MYK üyeleri, İlçe Başkanları, milletvekilleri ve birçok üye gecede hazır bulundu.

Erhürman: Buradan sorun değil, çözüm çıkacak

Etkinlikte konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, önümüzdeki süreçte ülke açısından son derece önemli iki seçim gerçekleştirileceğini belirtti. Söz konusu seçimlerin ne kadar kritik olduğunun herkes tarafından bilindiğine vurgu yapan Erhürman, “Tüm CTP’liler ve bu ülkeye gönül verenler, bu seçimlerin ne kadar kritik olduğunu, nasıl bir dönüm noktası teşkil ettiğini çok iyi biliyor” dedi. İnsanların büyük sıkıntılarla karşı karşıya olduğuna da işaret eden Tufan Erhürman, “Sağlıkta, ekonomide, eğitimde ciddi problemler var. Üstelik bu sorunlarla mücadele eden insanlarımız, cepheleştirme politikalarıyla da karşı karşıya bırakılıyor” diye konuştu. CTP’nin ülkeyi tüm kesimlerle birlikte yöneteceğine işaret eden Erhürman, “Buradan sorun değil, çözüm çıkacak. Buradan bölünme değil, birleştirme; ayrıştırma değil, kucaklama çıkacak” ifadelerini kullandı. “Yüzünü geçmişe çevirenler değil, gözünü geleceğe dikenler kazanacak. Soğukkanlı, dikkatli ve sabırlı olacağız. Önümüzdeki iki seçimi de biz değil, halkımız kazanacak. Gerek cumhurbaşkanlığı seçiminde gerekse erken genel seçimde kazanan biz değil, hep birlikte bu ülke olacak” diyen Erhürman, kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Tufan Erhürman, “Hep birlikte kazanacağız, hep birlikte yöneteceğiz. Bu halk, güzel günler görecek” diye ekledi. CTP’nin kurultay süreci devam ederken, aday tanıtımları bu akşam Mağusa’da son bulacak.