Başbakan Ünal Üstel, Türkiye'de meydana gelen depremde etkilenen Kıbrıslı Türklerle ilgili YENİDÜZEN'e konuştu.

Üstel, "Henüz net bir bilgi alamadık ama en azından kötü haber de yok" dedi. Üstel, Türkiye'deki yetkililerle iletişimde olmaya çalıştıklarını da belirtti.