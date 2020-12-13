Hemşireler ve Ebeler Sendikası: “Meslektaşımızın durumu iyi”

Hemşireler ve Ebeler Sendikası, bir meslektaşlarının Covid-19 olduğunu, hemşirenin genel durumunun iyi olduğunu, tedavi amaçlı karantinaya alındığını açıkladı, ‘maske, mesafe ve hijyen’ kuralını anımsattı…

Hemşireler ve Ebeler Sendikası tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Dün de görsel ve yazılı basına yansıdığı üzere Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde bir hemşiremizin PCR test sonucu pozitif olarak tespit edilmiştir. Meslektaşımızın genel durumu iyi olup, tedavi amaçlı karantina altına alınmıştır. Temaslı takip çalışmaları devam etmektedir. Kendisi emin ellerde ve güvende olup geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.

Böylesi bir süreç ve savaşta başarılı olabilmemiz ve pamuk ipliğine bağlı olan sağlık sistemimizin ayakta tutabilmek adına tüm halkımıza maske, mesafe ve hijyen kurallarına en iyi şekilde özen gösterilmesini hatırlatır, saygılar sunarız.”