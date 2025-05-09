Hemşireler ve Ebeler Birliği, pazar günü hemşireler günü yürüyüşü düzenleyecek
Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, Dünya Hemşireler Günü etkinlikleri çerçevesinde pazar günü Lefkoşa’da yürüyüş düzenleyecek.
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Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, Dünya Hemşireler Günü etkinlikleri çerçevesinde pazar günü Lefkoşa’da yürüyüş düzenleyecek.
Birlik Başkanı Ali Özgöçmen’in yaptığı açıklamaya göre, yürüyüş, "Hemşirelerimiz Geleceğimizdir: Hemşirelere Bakmak Ekonomileri Güçlendirir" temasıyla saat 15.00'te Gönyeli-Alayköy Belediye Binası önünden başlayıp Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Atatürk Büstünde son bulacak.
Özgöçmen, tüm üyeler ve basın mensuplarını yürüyüşe davet etti.
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