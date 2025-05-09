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Hemşireler ve Ebeler Birliği, pazar günü hemşireler günü yürüyüşü düzenleyecek

Hemşireler ve Ebeler Birliği, pazar günü hemşireler günü yürüyüşü düzenleyecek

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, Dünya Hemşireler Günü etkinlikleri çerçevesinde  pazar günü Lefkoşa’da yürüyüş düzenleyecek.

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Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, Dünya Hemşireler Günü etkinlikleri çerçevesinde  pazar günü Lefkoşa’da yürüyüş düzenleyecek.

Birlik Başkanı Ali Özgöçmen’in yaptığı açıklamaya göre, yürüyüş, "Hemşirelerimiz Geleceğimizdir: Hemşirelere Bakmak Ekonomileri Güçlendirir" temasıyla saat 15.00'te Gönyeli-Alayköy Belediye Binası önünden başlayıp Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Atatürk Büstünde son bulacak.

Özgöçmen, tüm üyeler ve basın mensuplarını yürüyüşe davet etti.

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