Hemşireler ve Ebeler Birliği “Afet Yönetimi” konusunda eğitim çalışmalarına başlad

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen, "Afet Yönetimi" konusunda eğitim çalışmalarına başladıklarını duyurdu.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, hükümetin hastane ve sağlık ocaklarının depreme karşı dayanıklılık testinden geçirilmesi kararını olumlu niteledikleri ve takipçisi olacakları kaydedildi.

Sağlık bakanlığını hali hazırda acil durumlara karşı hastanelerde ve sağlık ocaklarında nasıl hareket edileceği ve gerek duyulması halinde nasıl boşaltılacağı, nerede hangi koşulda yeniden faaliyete geçebileceği konularında tatbikat yapma çağrısında bulunan Özgöçmen, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde çıkan yangının unutulmaması gerektiğini belirtti.

“Ebeler ve Hemşireler Günü” vesilesiyle piyango bileti basıldı

Birliğin, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikasının katkıları ile oluşturduğu ve deprem bölgesine gönderdiği ekibi güçlendirme çalışmalarına başladığını, bunun yanında tüm üyelerine planlanmış eğitimleri öteleyerek "Afet Yönetimi" konusunda eğitim çalışmalarına başladığını kaydeden Özgöçmen, gelirleri, olağanüstü durumlarda görev alacak ekibin araç teçhizat ve eğitimlerine harcanmak üzere "ebeler ve hemşireler günü" vesilesi ile piyango bileti basıldığını ve satışa hazır olduğunu, biletlerin mesai saatleri içerisinde birlikten ve yönetim kurulu üyelerinden temin edilebileceğini duyurdu.