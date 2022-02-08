Hemşireler “Kriz Yönetimi” konulu konferans düzenliyor

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, 18 Şubat Cuma günü “Kriz Yönetimi” başlıklı interaktif konferans düzenleniyor.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen’in açıklamasına göre, Thalessemia Konferans Salonu’ndaki konferans 13.00-15.00 saatleri arasında yapılacak.

Özgöçmen, konferansın eğitmen Doç. Dr. Maral Kargın tarafından sunulacağını, katılımın da belgeli olacağını, konferansa ülkedeki öğrenci hemşireler dahil tüm hemşire ve ebelerin davetli olduğunu kaydetti.