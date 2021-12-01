“Hemşire sayısı 83’e, yoğun bakım servisinin kapasitesi 36’ya çıkarılıyor”

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Başkanı Doç. Dr. Deren Oygar, Lefkoşa Acil Durum (Pandemi) Hastanesi 24 yataklı yoğun bakım servisinin kapasitesi ve hastanede görevli hemşire sayısının artırılması için gerekli adımların atıldığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Müsteşarı Oygar, yoğun bakım servisinin kapasitesinin artırılmasına için hastanenin 12 acil müşahede yatağının yoğun bakım servisi olarak hizmet vermesi amacıyla hazır hale getirildiğini söyledi.

Dün, Sağlık Bakanlığı’nda ilgili birimlerinin katılımıyla genişletilmiş bir toplantı yaparak, şu anda ülkede Coronavirüs (Covid-19) salgınının “peak” yaptığı (en yüksek değere ulaştığı) bir dönemde sağlık personelinin en iyi şekilde nasıl yeniden organize edilebileceği konusunu ele aldıklarını belirten Deren Oygar, Pandemi Hastanesi’nde görev yapan 75 hemşireye ek olarak, diğer servislerden 8 hemşirenin de buraya sevk edilmesiyle hemşire sayısının 83’e çıkarılacağını bildirdi.

Artan vaka sayıları karşısında herkese düşen sorumluluklara işaret eden Oygar, “Hem toplumun hem kendi sağlımızı ve çocuklarımızın sağlığını korumak ve sağlık sisteminin çökmemesi için her birey kendine düşen görevi, sorumluluğu yapmak durumunda. Yapmadığımız sürece sadece sağlık çalışanlarının bu yükü görevi götürmesini bekleyemeyiz.” diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Oygar, salgınla mücadeledeki son durumla ilgili TAK’a açıklama yaptı, soruları yanıtladı.

“Yoğun bakım servisinin kapasitesi 36’ya çıkacak konuma getirildi”

Sağlık Bakanı Müsteşarı Oygar, 100 yatak kapasiteli Lefkoşa Acil Durum (Pandemi) Hastanesi’nin 24 yataklı yoğun bakım servisine, 12 acil müşahede yatağının da ilave edilerek servisinin kapasitesinin 36’ya çıkarılabilecek konuma getirildiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

“Pandemi Hastanesinin A, B ve C blokları olmak üzere 100’e yakın yatak kapasitesi var. Buna ilaveten, 8-9 ay önce, Psikiyatri Hastanesi’nin kullanılmayan bir kolu da düzenlenerek 40 yataklı bir servis de açılmıştı. Normal servis olarak toplamda 140 yatak kapasitesi bulunuyor. Yoğum bakım servisi 24 yatak kapasiteli. Ayrıyeten hastanede acil müşahede yatağı olarak planlanan ancak yoğun bakıma da çevrilebilen 12 yataklı yataklı bölüm, monitör ve vantilatörleriyle birlikte, hazır hale getirildi.”



“Genişletilmiş toplantıda personelin yeniden organizasyonu ele alındı"



“Pandemi Hastanesi’nde görev yapan personelle ilgili bazı sıkıntılarımız var” diyen Sağlık Bakanı Müsteşarı Oygar, Pandemi Hastanesi’nin birkaç ay önce, ilk olarak 16 ve sonra yine 16 hemşirenin alımıyla ve zaman zaman da, hasta yoğunluğuna bakılarak gerek Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi gerekse diğer hastanelerde görev yapan hemşirelerle desteklendiğini kaydetti.

Oygar, dün, Sağlık Bakanlığı’nda Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, Enfeksiyon Kontrol Komitesi, Pandemi Hastanesi’nde çalışan hekimler, sorumlu hemşireler, Yataklı Tedavi Kurumlar Dairesi, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi müdürlerinin katımıyla genişletilmiş bir toplantı yaparak, şu anda salgının “peak” yaptığı bir dönemde personeli en iyi şekilde nasıl yeniden organize edebilecekleri konusunu ele aldıklarını belirtti.

Oygar, “Toplantıda, yeniden bir organizasyon yaparak, Pandemi Hastanesi’nde 24 yataklı yoğun bakım ünitesine ilaveten hizmete girecek olan 12 yataklı bölümün açılabilmesi için diğer hastanelerden 8 hemşireyi burada görevlendirdik. Hemşirelerin 6’sı bugün, diğer 2’si de yarın göreve başlayacak” dedi.

Oygar, bu toplantıları haftalık olarak yaparak, gerekli olması halinde yeniden organizasyon yaparak, başka hemşirelerin de Pandemi Hastanesi’nde görevlendireceklerini de vurguladı.

“Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin % 70'i aşısız"

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Deren Oygar, Sağlık Bakanlığı’nın pandemide hastane yatışlarına ilişkin son üç ayın ortalama verilerine göre, hastaların yüzde 55’inin aşsız, yaklaşık yüzde 40’ının da çift doz aşı olup hatırlatma (3'üncü doz) aşısını olmayan kişilerden oluştuğunu söyledi.

Oygar, aynı dönem içinde, yoğun bakımda tedavi gören hastaların yüzde 51’inin aşısız, yüzde 45’inin ise çift doz aşı olup, 3’üncü doz hatırlatma aşısını olmayan kişilerin oluşturduğunu kaydetti. Oygar, ülkede Kovid-19’dan hayatını kaybeden kişilerin yüzde 70’inin aşısız, yüzde 27’sinin de hatırlatma dozunu yaptırmayan kişiler olduğunu belirtti.

“Aşı olun, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyun"



Koronavirüs ile mücadelede aşılanmanın önemine işaret ederek, vatandaşlara aşı olmaları çağrısını yineleyen, Oygar, yoğun bakımda tedavi gören kişilerin ağırlıklı olarak 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlıkları bulunan kişiler olduğuna ve özellikle bu kişilerin hatırlatma aşılarını da olmalarının önemli olduğuna dikkat çekti.

Oygar, aşılanmanın yanı sıra maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasının da önemli olduğuna işaret ederek, “Özellikle kış aylarında kapalı alanlarda olacağımız bugünlerde bu kurallara uyulması önemlidir” diye konuştu.

Oygar, ülkede son zamanlarda vakalarda yaşanan artışa ilişkin olarak, “Virüslerin doğal döngüsü nedeniyle zaman zaman peak yapma özellikleri bulunuyor. Özellikle kış aylarında peak yapmaları bekleniyor ve tüm dünyada virüs peak’e doğru doğal bir seyri var. Bizim ülkemizde de böyle. İkinci olarak da kış aylarında kapalı ortamlarda daha çok vakit geçirdiğimiz için virüsü insanların bir birlerine ulaştırmaları artıyor” diye konuştu.

Hem virüsün doğal seyri hem de kış aylarında kapalı ortamlarda bulaşma ihtimalinin artmasından dolayı vakalarda artış eğilimi olduğuna işaret eden Oygar, buna karşı alınacak önlemlere ilişkin şunları söyledi:

“Tüm dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de artık aşılanmanın artması gerekiyor ki bulaşma azalsın… Biz rakamları görüyoruz, virüsün kendi doğal peak yapma eğilimi var, kış aylarındayız ama ülkemiz için, sağlık sisteminin daha da sıkıntıya girip çökmemesi için -sonuçta sağlık sisteminin belli bir kapasitesi var-bunu zorlamamak için mutallaka aşılanmalı ve aşının hatırlatma dozlarını tamamlamalıyız. Ve kurallara uymamız gerekir. Bulaşmayı azaltmak için kurallara uymakta önemli. Aşının yanında özellikle bu kış aylarında kaplı ortamlarda maskeye, sosyal mesafeye ve hijyene önem vermeliyiz. Bir araya toplanıp da maskesiz toplantılara, bir dur dememiz gerekiyor. Hem toplumun hem kendi sağlımızı ve çocuklarımızın sağlığını korumak ve sağlık sisteminin çökmemesi için her birey kendine düşen görevi, sorumluluğu yapmak durumunda. Yapmadığımız sürece sadece sağlık çalışanlarının bu yükü görevi götürmesini bekleyemeyiz.”

“Belediyeler denetimleri artıracak"

Sağlık Bakanı Müsteşarı Oygar, dün yapılan genişletilmiş toplantıda, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararların denetlenmesi konusunun da ele alındığını ifade ederek, bu konuda, belediyelerin dün itibarıyla denetimleri artıracaklarına dair Bakanlığa bilgi verdiğini söyledi.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin, uluslararası bilimsel kılavuzları ve dünyadaki gelişmeleri takip ederek, Enfeksiyon Komitesi’ndeki uzmanların görüşleri ve ülkede salgınla ilgili istatistik verilerin ışığında kararlar aldığına işaret eden Oygar, “Biz tüm bunları günlük olarak her gün takip ediyoruz. Bulaşmanın nerede fazla olduğuna bakarak bir takım kararlar alıyoruz, kısıtlamalara gidiyoruz” dedi.

“Salgın şu anda yayılmış durumdadır."

Şu anda ülkede bulaşmanın en çok nerede olduğuna ilişkin bir tespitlerinin olup olmadığının sorulması üzerine Oygar, eskiden cluster (kümeler) şeklinde bulaşma görüldüğünü ancak şu anda Dünya Sağlık Örgütü tarafından “spread” (yayılmış) denilen bir bulaşmanın söz konusu olduğunu ve bu nedenle de “bulaşmanın” belli bir yerde olduğunu söylemenin mümkün olamayacağını belirtti.

Oygar, ülkede şu anda salgının yayılmış durumda olduğunu ifade ederek, “O nedenle toplumun hep birlikte, özellikle kapalı alanlarda maske, mesafe kurallarına uyarak ve aşılanarak virüsle mücadele etmemiz gerekiyor. Çoğu kapalı alanlara aşısız girilmesin diye kararımız var. Bu bir önlemdir. Aşısız kişilerin marketler gibi ihtiyaç olan yerlere girişinde de son 72 saatte yapılmış negatif sonuçlu PCR testi gerekiyor. 6 Aralık’tan itibaren 3. dozunu (booster) yapmayanlar da aşısız sayılacaktır. Bunlar şu anda dünyada kılavuzlarda önerilen ve bizim de takip ettiğimiz uygulamalar” diye konuştu.

Oygar, “Şu anda dünyada kapanma eğilimi yok, daha çok aşıya ve kurallara uyma ile ilgili bir eğilim var. Antiviral ilaçta çıktı ve ilacın da tedarik edilmesini sağlayacağız” dedi.

Sağlık Bakanı Müsteşarı Oygar, okullardaki vaka artışına ilişkin olarak, “Okullarda bizim tespit ettiğimiz vakalar, ‘incident’ vaka dediğimiz daha çok dışardan getirilen vakalardır. Okul içinden değildir. Çocuk bunu dışarıdan, genelde aileden getiriyor. Okul aslında bir bulaşma odağı değil. Okula gidiyoruz, o nedenle bulaş artıyor diye bir şey yok. Daha çok toplumdaki bulaş arttığı için buna paralel olarak okuldaki bulaş artıyor. O nedenle aşılanmaya ve kurallara uymaya dikkat etmeliyiz ki bu çocukların okulları açık kalabilsin, çünkü toplum okullardaki vakaları artırıyor” diye konuştu.

Oygar, “6 yaş üzerine maske kullanıldığı için maske çok iyi koruyor. İlkokullarda çocuklar çok iyi korunuyor... Temas ekibimiz var ve okullarda Pandemi Kurulları var, biz ara ara toplantı yapıyoruz. Geçen Cuma da ortaokul ve listelerle toplantı yaptık. Bir sınıfta bulaş varsa, 3’ten fazla vaka varsa, temaslı olarak kabul edip eve gönderiyoruz. Sınıflar arası teması engellemeye çalışıyoruz. Okulların sürdürülebilirliği için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi. Oygar, bilimsel olarak, belli bir okul ya da sınıfa yönelik gerekli tedbirleri alarak eğitimin sürdürülebilir olmasına çalıştıklarını söyledi.

“Aşılanma oranı günlük 9 bine kadar yükseldi"



Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Deren Oygar, son zamanlarda toplumda aşılanma oranında bir artış yaşandığına da işaret ederek, şöyle konuştu:

“Günlük aşılanma oranı son bir iki ay önce 1.500’lere düşmüştü. 3’üncü hatırlatma dozlarına teşvik kararı, aşısız kişilerin kapalı alanlara girişlerine ilişkin kararlar ve Sağlık Bakanı’nın çağrılarıyla bu oran günlük 9 bine kadar çıktı. Bunların 1.500’ü daha önce hiç aşı olmayan, 6 bini 3’üncü doz, geriye kalan da 4. doz aşı olan kişilerden oluştu.”

Omicron varyantı

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Oygar, Kovid-19'un yeni çıkan mutasyonu Omicron varyantının KKTC’de olup olmadığının tespit edilmesine ilişkin olarak, buradan alınan örneklerin Türkiye’ye gönderilerek analiz edilmesi için Türkiye ile irtibata geçtiklerini ve bu konuda yanıt beklediklerini söyledi.

Oygar, Sağlık Bakanlığı’nın, Dünya Sağlık Örgütü tarafından de her ülkede olması tavsiye edilen mutasyon tespit cihazının alımı için girişim başlattıklarını belirterek, “Bugün Sağlık Bakanlığı olarak mutasyon tespit eden cihazının alımıyla ilgili olarak İhale Komisyonu’na yazı gönderdik” dedi.

Cihazın maliyetinin 4.5-5 milyon TL olduğunu da belirten Oygar, DNA laboratuvarına bu cihazın alımıyla birlikte mutasyon tespitlerinin burada yapılabileceğini kaydetti.



(Anıl Işık - TAK)

Fotoğraflar: Hüseyin Sayıl