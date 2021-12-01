“Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin % 70'i aşısız"

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Deren Oygar, Sağlık Bakanlığı’nın pandemide hastane yatışlarına ilişkin son üç ayın ortalama verilerine göre, hastaların yüzde 55’inin aşsız, yaklaşık yüzde 40’ının da çift doz aşı olup hatırlatma (3'üncü doz) aşısını olmayan kişilerden oluştuğunu söyledi.

Oygar, aynı dönem içinde, yoğun bakımda tedavi gören hastaların yüzde 51’inin aşısız, yüzde 45’inin ise çift doz aşı olup, 3’üncü doz hatırlatma aşısını olmayan kişilerin oluşturduğunu kaydetti. Oygar, ülkede Kovid-19’dan hayatını kaybeden kişilerin yüzde 70’inin aşısız, yüzde 27’sinin de hatırlatma dozunu yaptırmayan kişiler olduğunu belirtti.

“Aşı olun, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyun"



Koronavirüs ile mücadelede aşılanmanın önemine işaret ederek, vatandaşlara aşı olmaları çağrısını yineleyen, Oygar, yoğun bakımda tedavi gören kişilerin ağırlıklı olarak 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlıkları bulunan kişiler olduğuna ve özellikle bu kişilerin hatırlatma aşılarını da olmalarının önemli olduğuna dikkat çekti.

Oygar, aşılanmanın yanı sıra maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasının da önemli olduğuna işaret ederek, “Özellikle kış aylarında kapalı alanlarda olacağımız bugünlerde bu kurallara uyulması önemlidir” diye konuştu.

Oygar, ülkede son zamanlarda vakalarda yaşanan artışa ilişkin olarak, “Virüslerin doğal döngüsü nedeniyle zaman zaman peak yapma özellikleri bulunuyor. Özellikle kış aylarında peak yapmaları bekleniyor ve tüm dünyada virüs peak’e doğru doğal bir seyri var. Bizim ülkemizde de böyle. İkinci olarak da kış aylarında kapalı ortamlarda daha çok vakit geçirdiğimiz için virüsü insanların bir birlerine ulaştırmaları artıyor” diye konuştu.

Hem virüsün doğal seyri hem de kış aylarında kapalı ortamlarda bulaşma ihtimalinin artmasından dolayı vakalarda artış eğilimi olduğuna işaret eden Oygar, buna karşı alınacak önlemlere ilişkin şunları söyledi:

“Tüm dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de artık aşılanmanın artması gerekiyor ki bulaşma azalsın… Biz rakamları görüyoruz, virüsün kendi doğal peak yapma eğilimi var, kış aylarındayız ama ülkemiz için, sağlık sisteminin daha da sıkıntıya girip çökmemesi için -sonuçta sağlık sisteminin belli bir kapasitesi var-bunu zorlamamak için mutallaka aşılanmalı ve aşının hatırlatma dozlarını tamamlamalıyız. Ve kurallara uymamız gerekir. Bulaşmayı azaltmak için kurallara uymakta önemli. Aşının yanında özellikle bu kış aylarında kaplı ortamlarda maskeye, sosyal mesafeye ve hijyene önem vermeliyiz. Bir araya toplanıp da maskesiz toplantılara, bir dur dememiz gerekiyor. Hem toplumun hem kendi sağlımızı ve çocuklarımızın sağlığını korumak ve sağlık sisteminin çökmemesi için her birey kendine düşen görevi, sorumluluğu yapmak durumunda. Yapmadığımız sürece sadece sağlık çalışanlarının bu yükü görevi götürmesini bekleyemeyiz.”

Omicron varyantı

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Oygar, Kovid-19'un yeni çıkan mutasyonu Omicron varyantının KKTC’de olup olmadığının tespit edilmesine ilişkin olarak, buradan alınan örneklerin Türkiye’ye gönderilerek analiz edilmesi için Türkiye ile irtibata geçtiklerini ve bu konuda yanıt beklediklerini söyledi.

Oygar, Sağlık Bakanlığı’nın, Dünya Sağlık Örgütü tarafından de her ülkede olması tavsiye edilen mutasyon tespit cihazının alımı için girişim başlattıklarını belirterek, “Bugün Sağlık Bakanlığı olarak mutasyon tespit eden cihazının alımıyla ilgili olarak İhale Komisyonu’na yazı gönderdik” dedi.

Cihazın maliyetinin 4.5-5 milyon TL olduğunu da belirten Oygar, DNA laboratuvarına bu cihazın alımıyla birlikte mutasyon tespitlerinin burada yapılabileceğini kaydetti.