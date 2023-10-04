Hem efsane Alman Rock grubu Mad Max’ı dinle hem de Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'ne katkıda bulun

Murat OBENLER

Almanların 1980’lere damgasını vuran uluslararası üne sahip rock gruplarından Mad Max geçtiğimiz yıllarda müzik ve dostluk adına gerçekleştirdiği iki toplumlu konserlerle adını duyuran “The Soulist’s Friends Across Borders Project” ile Girne Belediyesi‘nin ortaklaşa düzenlediği yardım konserinde sahne alacak. Ünlü grup Mad Max son albümleri “Wings of Time” da yer alan parçalarını seslendireceği 14 Ekim Cumartesi akşam Girne Amfitiyatro’da yapılacak yardım konserinin tüm geliri Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'ne aktarılacak.

Yardım konserinde Mad Max grubunun yanı sıra Kıbrıs'ın iki toplumlu rock grubu olan Blind Man’s Tale ve yine adadan son çıkardıkları albümleri “Journey Trough to Abyss“ ile yurtdışına da açılan psychedelic rock grubu Mental Soup da ön grup olarak sahne alacak.

Almanya’nın Münster kenti bazlı ünlü rock grubu Mad Max’ın eşsiz Kuzey Kıbrıs konseri için grubun 64 yaşındaki gitaristi Breforth ve davulcusu Axel Kruse’nin de yer aldığı yenilenen Mad Max, genç vokalisti Julian Rolinger, gitarda Dethy Borchardt ve basgitarda Fabian "Fabs" Ranft’dan oluşan kadrosuyla sahnelere geri dönüş yapıyor. Mad Max geçtiğimiz yıl çıkardıkları "Wings of Time" ile şu andaki devam eden Güney Amerika turnesinin ardından Avrupa turnesi kapsamında Kuzey Kıbrısta sahne alan ilk Alman rock grubu olacak.

Girne Belediyesi'nin himayelerinde gerçekleşecek yardım konserinin biletleri internet üzerinden "kibrisbiletcim.com" sitesinden veya konser günü giriş kapılarından temin edilebilecek.