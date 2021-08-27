“Hem bulaş, hem vaka artacak”

Eski Başhekimler Dr. Bülent Dizdarlı ile Dr. Ceyhun Birinci, PCR ve antijen testlerin 1 Eylül’den itibaren ücretli olmasına yönelik alınan kararı eleştirdi, hem vaka hem de bulaşın daha da artacağına dikkat çekti.

Her iki başhekimde hükümete “Kurultayı bırakın, harekete geçin” eleştirisinde bulundu.

Lefkoşa Devlet Hastanesi Eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, PCR ve antijen testlerinin ücretlendirilmesine yönelik kararı değerlendirdi, hükümete “kurultay derdinden, yönetemiyorsunuz, yazık ediyorsunuz” eleştirisinde bulundu.

Girne Akçiçek Hastanesi eski Başhekimi Dr. Ceyhun Birinci ise bu kararla birlikte vakalardaki artış hızının olumsuz etkileneceğini belirtti.

Birinci, her alanda ciddi sorunların alıp başını gittiğini, bunlara çözüm bulunamadığını kaydetti.

Lefkoşa Devlet Hastanesi Eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı:

“Yönetemiyorsunuz, yazık ediyorsunuz”

Lefkoşa Devlet Hastanesi Eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, PCR ve antijen testlerinin ücretlendirilmesine yönelik kararı değerlendirdi, hükümete “kurultay derdinden, yönetemiyorsunuz, yazık ediyorsunuz” eleştirisinde bulundu.

Dizdarlı, bu kararla birlikte sağlık ekiplerinin emeklerinin heba edildiğini ifade etti.

Pandeminin en başından beri kötü yönetildiğini dile getiren Dr. Dizdarlı, kararların ya yanlış ya da geç alındığını kaydetti.

Dizdarlı’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: PCR ücretlendirme kararını düşünmekten sabaha kadar gözüme uyku girmedi.

Yazık ediyorsunuz.

Arı kovanının içinde çalışan sağlık ekiplerinin emeklerini heba ediyorsunuz.

Daha da güçlendirin dediğimiz Filasyonu, resmen yok ediyorsunuz.

Hastanede çalışan covitle birebir boğuşan ekibin moralini bozuyorsunuz.

Aşı ve PCR merkezlerinde uğraşan gurupların gerilmesine sebep oluyorsunuz

Beceremiyorsunuz.

Beceremediğiniz için de çocuklar gibi birbirinize suçu atıp “ Ben yapmadım o yaptı” diyorsunuz.

Bir vücutta senkronize çalışmayan kol ve bacak gibisiniz

Pandemiyi baştan beri kötü yönetiyorsunuz. Kararları ya yanlış ya da geç alıyorsunuz.

Kurultay derdinden YÖNETEMİYORSUNUZ.

Girne Akçiçek Hastanesi eski Başhekimi Dr. Ceyhun Birinci:

“Çözümün ne olduğunu biliyorsunuz, kurultayı bırakın”

Girne Akçiçek Hastanesi eski Başhekimi Dr. Ceyhun Birinci, bu kararla birlikte vakalardaki artış hızının olumsuz etkileneceğini belirtti.

Birinci şunları söyledi: Gerçekten anlaşılır gibi değil vakaların hızlı artışını önlemek için daha ciddi tedbirler alalım diye uyarırken ki bu tedbirlerin en önemlilerinden bir tanesi de PCR ve hızlı antijen testi takibidir vatandaş kendi ödeyecek dediğiniz zaman( aşılı olan olmayan ayırsanız bile)test sayısı azalacak pozitif dolaşan vaka sayısı artacak bulaş artacak ve vaka artış hızı olumsuz etkilenecek, hastanelerimiz sağlık çalışanlarımız zaten bu artışı kaldıracak durumda değil bu da hastalarımıza yansıyacak ve sağlığa harcanan mali yükü de artıracak, vatandaş zaten mali olarak sıkıntıda, salgın nedeniyle psikolojisi bozulmuş, bir de bu gereksiz uygulamalarla siz bozmayın, zaten her alanda ciddi sorunlar aldı başını gidiyor çözüm bulamıyorsanız, çözümün ne olduğunu bilirsiniz bir an önce harekete geçin kurultayı bırakın.

"Test sayısı azalacak, vakalar daha da artacak"