Hem alışveriş, hem eğlence… Lefkoşa’da ‘Hayat Çadırı’ açıldı

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde ‘Hayat Çadırı' açıldı. İş insanı Erdinç Küçükuncular’ın hayata geçirdiği projede, insanlar hem alışveriş yapabiliyor, hem de keyifli saatler geçirebiliyor.

2 ay hizmette olacak olan çadırda sıkı bir şekilde Covid-19 tedbirleri de alınması dikkat çekti. Projeye ilk gününde ilginin oldukça büyük olduğu da gözlemlendi.

Küçükuncular: “Bu proje sadece Lefkoşa’ya değil, tüm halkımıza hayat verdi”

Projeye hayat veren iş insanı Erdinç Küçükuncular, YENİDÜZEN'e düşüncelerini aktararak, bu proje için uzun süre uğraştıklarını belirtti. Vatandaşlardan beklentilerinden daha fazla tepki aldıklarını söyleyen Küçükuncular, katkı koyan herkese teşekkürlerini iletti.

Küçükuncular düşüncelerini şöyle aktardı;

“24 gündür bu işle yatıp kalkıyoruz. Bütün dünyanın coronavirüs salgınıyla ilgilendiği bir anda maalesef bizlerde gerek sağlık açısından, gerekse ekonomik açıdan büyük sıkıntılar yaşadık. Ben elimdeki ürünleri düşünerek böyle bir girişimde bulundum. Amacım, 20 tane mağazamdan taşınabilir ürünlerimi buraya taşıyıp, bunların satışlarını yapabilmekti. 140 tane çalışanım var ve günün sonunda benim bu çalışanlarımı ödeyebilmem gerekiyordu. Beklentimin üzerinde bir hareket oldu çok mutluyum. Bu proje sadece Lefkoşa’ya değil, tüm halkımıza hayat verdi. Bu bakımdan insanlara çok teşekkür ediyorum. Çadırımız, Sağlık Üst Kurulu’nun aldığı Covid-19 tedbirleri ışığında, sabah saat 10.00’da açılıp, akşam saat 21.00’de kapanacak. Çadırımız, 2 ay boyunca hizmette olacak.”

Vatandaş ve esnaf ne dedi?

“İnsanlar hem moral buluyor, hem alışverişini yapıyor”

Çadırda ürün satışı yapan bazı esnaf ve çadırı ziyarete gelen bazı vatandaşlar, önümüzdeki günlerde gireceğimiz 2021 yılından beklentilerini söyledi ve sağlık konusunda çok ciddi adımların atılmasına dikkat çekti.

Gül Jorayeva: “Kurulun aldığı kararları yeterli buluyorum”

“Böyle bir yer açıldığı için çok mutlu olduk. Bu dönemde insanların morale ihtiyacı vardı. Bence iyi oldu. Burada insanlar hem moral buluyor, hem de alışverişini yapabiliyor. Önümüzdeki günlerde 2021 yılına gireceğiz. Temennimiz, 2020 yılında yaşadığımız sıkıntıların tekrarlanmamasıdır. Kurulun aldığı kararları ben yeterli buluyorum.”

Turgut Aktaş: “Mart ayında yapılan şu anda yapılsa, hiç bu sıkıntıları çekmezdik”

“2021 yılından tüm insanların beklentisi şüphesiz ki sağlıktır. Burası güzel bir proje ama bence biraz daha beklenmesi gerekirdi. İnsanlar 2020 yılında özellikle ekonomik anlamda çok sıkıntılar yaşadı. Umarım kurulan bu yeni hükümet, bu konuda ciddi ve insanları rahatlatabilecek adımlar atar. Cuma akşamı Sağlık Üst Kurulu’nun aldığı tedbirler mantıklı ama yeterli değil. Çok ciddi bir yerel bulaş söz konusu. Gerekirse insanlar kısa süreliğine evlerine kapatılır ve herkes fedakârlık ederek eşit bir şekilde insanlara yardım yapılır. İşin ucu henüz kaçmadı ama kaçarsa kimse yakalamayacak. Mart ayında yapılan şu anda yapılsa, hiç bu sıkıntıları çekmezdik. ”

Nurettin Işık: “Bu süreçte bazı tedbirler alınıyor ama bence bu tedbirler pek yeterli değil”

“Moral bulmak için buraya geldik. Sağlık önlemleri alınıyor. 2021 yılında beklentimiz; bu salgının artık yok olması, iş alanlarının açık olması, öğrencilerin gelmesi ve insanları normal bir şekilde hayatlarını sürdürmeleridir. Bu süreçte bazı tedbirler alınıyor ama bence bu tedbirler pek yeterli değil. Bence ya uçuşlar kısa süreliğine durdurulmalı, ya da karantina uygulaması herkese eşit olmalı. Tabii bunu yaparken de denetim şart.”

Gökhan Nama: “Özellikle yılbaşı gecesinde için böyle olması en doğrusuydu”

“Bence insanların bu dönemde morale ihtiyacı var ve bu çadır iyi oldu. 2021 yılından beklentimiz sağlık ve huzurdur. 2020 yılında çok sıkıntılar yaşadık temennimiz, 2020 yılında yaşadığımız sıkıntıları yeni yılda yaşamamak. Alınan tedbirler bence yeterli tedbirlerdir. Özellikle yılbaşı gecesinde için böyle olması en doğrusuydu.”

Fotoğraflar: Burçin Aybars