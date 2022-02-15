Hellimde kuzeyden ilk başvuru

Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Bölümü Genel Müdürü Mario Nava’nın geçtiğimiz hafta YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamanın ardından, Hellim Koordinasyon Kurulu Başkanı Hüseyin Amcaoğlu da gelişmeyi teyit etti: Kıbrıslı Türk hellim üreticileri tarafından PDO (Menşe Korumalı Ürün) denetimi için ilk başvuru yapıldı.



Nava, “2 Şubat tarihinde bir Kıbrıslı Türk hellim üreticisinin PDO (Menşe Korumalı Ürün) denetimi için ilk başvurusunu sertifikasyon kuruluşu olan Bureau Veritas’a sunmasından çok memnunum” demişti.

Başbakanlık Müsteşarı ve Hellim Koordinasyon Kurulu Başkanı Hüseyin Amcaoğlu da ilk başvurunun geçtiğimiz hafta yapıldığını, sürecin öngörüldüğü şekilde işlediğini ve ülkedeki diğer imalatçı firmaların da başvuru için hazırlık yaptığını açıkladı.



Kıbrıslı Rum üreticilerin süt oranları, hayvan ırkları, hellimin şekli ve ağırlığıyla ilgili değişiklik taleplerini basından takip ettiklerini belirten Amcaoğlu, tescile yönelik değişikliklerin ortak mutabakat yoluyla sonuçlandırılmasının önem arz ettiğini vurguladı.

Amcaoğlu, PDO’nun uygulama tüzüğünde de belirtildiği gibi, Avrupa Komisyonu’nun koordinasyonunda her iki taraftaki paydaşların yer alacağı çalışma grubu oluşturulması ve konuların bu platformda ele alınması gerektiğini söyledi.

Hüseyin Amcaoğlu, sağlık denetimleri için Avrupa Komisyonu tarafından bağımsız denetim kurulu atanmasına karar verildiğini, ancak bu karara rağmen herhangi bir atama yapılmadığını da belirtti.



Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Bölümü Genel Müdürü Mario Nava geçtiğimiz hafta YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bu standartlara uygunluğu kontrol edecek kurumu ataması gerekiyor. Komisyon’un, böyle bir atamanın kısa süre içinde yapılacağına dair bir kuşkusu bulunmamaktadır” demişti.



Mario Nava, Kıbrıslı Türk üreticilerin bu standartları karşılamalarına ve ayrıca PDO (Menşe Korumalı Ürün) etiketi almaya hak kazanmalarına da yardımcı olacaklarını belirtmişti.



Komisyon, halloumi/hellim paketini uygulamak için 2024 yılına kadar AB finansmanından 40 milyon Euro kaynak ayırdı.