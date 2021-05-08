Hellim projesi UFÜ'ye birincilik kazandırdı

Uluslararası Final Üniversitesi, otelcilik ve turizm alanında eğitim veren okullara destek veren uluslararası dernek Eurhodip tarafından düzenlenen gastronomi yarışmada, hellim projesi ile birincilik kazandı.

Üniversiteden yayınlanan bildiriye göre #taste2connect isimli yarışmada Turizm ve Mutfak Sanatları Yüksekokulu Öğretim. Görevlisi Kemal Ferit ve öğrencileri Hazal Çelen, Amin Saif ve Soner Özyalçın, Guardians of Sustainable Gastronomy ismini verdikleri ekipleriyle ve #hellim2connect ismini verdikleri birleştirici turistik ürünleriyle birinci geldi.

Turizm ve Mutfak Sanatları Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr.Nafiya Güden “Ekibinin yaratıcı girdilerle hem teorik, hem de pratik öğrenmeyi sağlamak için mükemmel bir örnek olduğunu” belirtti.