Hellim konusunda müdahil tarafların yanıtları bekleniyor

Kıbrıs Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı’nın, hellim üretiminde küçükbaş hayvan süt oranının değiştirilmesi konusundaki düşüncelerini dile getirmeleri için bugün öğleden sonraya kadar, müdahil tarafların yanıtlarını bekleyeceği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi 26 Mart-31 Temmuz dönemini kapsayan ve küçükbaş hayvan sütü oranını yüzde 20 şeklinde öngören yeni kararnamenin yayımlanmasını ileriye götürmek için bugün öğleden sonraya kadar müdahil tarafların yanıtını bekleyeceğini yazdı.

Gazete haberinde, küçükbaş hayvan süt kotasının, 1 Ağustos-31 Aralık 2025 dönemi için ise yüzde 15 şeklinde öngörüldüğünü de belirtti.

Haravgi gazetesine göre Tarım Bakanlığı, Küçükbaş Hayvan Besicileri Koordinasyon Komitesi’ne verdiği yanıtta, yaptıkları faaliyetlerin, MİK hellimin, özel çıkarların üstünde olduğunu teyit eder nitelikte olduğunu ifade etti.

Yapılan açıklamada, Tarım Bakanı Maria Panayotu’nun, Tarım Dairesi ve bakanlığa bağlı tüm birimlere verdiği talimatların, ilgili mevzuatın uygulanması yönünde olduğu ayrıca kamu çıkarının, özel çıkarların üzerinde olduğunun belirtildiğine de dikkat çekildi.

Küçükbaş hayvan besicileri ise yaptıkları açıklamada, hellimdeki süt karışımına ve yüzde 100 küçükbaş hayvan sütüne ilişkin söylemin kabul edilemez olduğunu belirterek, Avrupa tüzüğünün, MİK hellimin, keçi koyun sütünün minimum yüzde 50+ kullanılmasını öngördüğünü de anımsattı.