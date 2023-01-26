Helin’in otopsi sonucu açıklandı: “Kafa kemiği kırığı, beyin kanaması ve iç organ yaralanması”
İskele’de öldürülen 16 yaşındaki Helin’in otopsi sonucu açıklandı, ölüm sebebi “küt cisimle vurmaya bağlı olarak gelişen kafa kemiği kırığı, beyin kanaması ve iç organ yaralanması” olarak açıklandı.
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İskele’de öldürülen 16 yaşındaki Helin’in otopsi sonucu açıklandı, ölüm sebebi “küt cisimle vurmaya bağlı olarak gelişen kafa kemiği kırığı, beyin kanaması ve iç organ yaralanması” olarak açıklandı.
Polis’in açıklaması şöyle:
“25.01.2023 tarihinde, İskele Long Beach Bölgesinde öldürülen Zehie Helin REESSUR (K-16)’un yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “küt cisimle vurmaya bağlı olarak gelişen kafa kemiği kırığı, beyin kanaması ve iç organ yaralanması” sonucu olduğu tespit edilmiştir.
Soruşturma devam etmektedir.”
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Etiketler : Zehie Helin Reessur