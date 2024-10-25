Helin'in katiline ömür boyu hapis

İskele’de 25 Ocak 2023 tarihinde 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’u vahşice öldüren Sefer Buğra Altundağ hakkındaki karar açıklandı, sanık ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme kararından sonra basına konuşan acılı anne Zişan Saltukhan, "Kızıma müjdeyi vermeye gidiyorum rahat uyusun. Karşı taraf bizi tahrik edici davranışlarda çok bulundu . Ben oğlumu çiçek gibi yetiştirdim dedi annesi. Oğlunuz hüküm giydi ne hissediyorsunuz diye sorun lütfen. Sosyal hizmetlerden de bugünlerden sonra beklentilerim var. O ailede 2 çocuk daha yetişiyor. Sosyal hizmetler bu konuyla ilgilensin bir anne olarak rica ediyorum. Bu çocuklar o ailede büyüyorlar ve bu olayı yaşadılar. Devlet çocuklara sahip çıksın. Şimdi kızıma gitmek istiyorum. Yargıçlara çok teşekkür ediyorum. Yanımızda olan bizi savunan savcımız Ayşe Hanıma PR duruşmasından sonra bizi savunan emine hanıma ayrıca teşekkür ediyorum" açıklamalarında bulundu.

Acılı anne, sonrasında kararı kızına vermek üzere mezarlığa gitti.