Helin için eylem: "İsyandayız!"

Bazı sivil toplum örgütleri ve siyasi partiler, İskele’de 25 Ocak’ta 16 yaşındaki lise öğrencisi Zehie Helin Reessur’un katledilmesine tepki göstermek için İskele Kaza Mahkemesi önünde eylem düzenledi.

Duruşmayı da takip eden eylemciler, mahkeme önünde "İsyandayız", “Devletim diyorsan Ahmet Ünsalları değil, Helinleri Koru” pankartı açtı.

Eylemciler ortak açıklamada yaptı.

Çocukların yaşadığı sorunları önceden tespit edebilmek ve olası tehlikelerden korunmalarını sağlamak için Çocuk İzlem Merkezilerine ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Açıklamada, tacize uğrayan bir kişinin şikayetçi olsa dahi davanın en az 1 yıl sonra başlayabildiği vurgulanırken, “Bu sürede mağdurun başına her şey gelebiliyor. Böyle bir sistemde kadınlar ve çocuklar devlet tarafından korunmuyor” denildi.

“Gecikmiş adalet, adalet değildir” denilen açıklamada, mahkeme salonlarının ve kadrolarının artırılmasının şart olduğu da ifade edildi.

Taciz davalarının birinci öncelikli davalar olması gerektiği vurgulanırken, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin kadrolarının tamamlanarak, faaliyete geçmesine yönelik çağrı yapıldı.

Açıklamada ayrıca sosyal hizmetlerin bu ülkenin kanayan yarası olduğu ifade edildi, Sosyal Hizmetler Dairesi’nin personel eksikliği nedeniyle vakalara yeteri kadar zaman ayıramadıkları, hizmet içi eğitime ve desteklemeye ihtiyaçları oldukları belirtildi.

Şiddetin önlenmesi için polis mensuplarına toplumsal cinsiyet eşitliği temelli eğitimlerin verilmesinin önemine de değinildi.

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