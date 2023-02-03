Cinayet zanlısı 3 ay cezaevine gönderildi

İskele’de 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’un öldürülmesi ile ilgili tutuklanan cinayet zanlısı Sefer Buğra Altundağ yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında İskele Kaza Mahkemesi'ne çıkarılan Altundağ'ın 3 ay süreyle hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.

Cinayetin soruşturma subayı Müfettiş Muavini Erdim Kara mahkemeye verdiği yeminli ifadede, olayın 25 Ocak 01.59 ile 02.12 saatleri arasında gerçekleştiğini yineleyerek, zanlının İskele’de Long Beach bölgesinde bir şirkete ait inşaat şantiye alanında LM 560 plakalı araç içerisinde tartıştığı maktulü nasıl öldürdüğüne dair detayları aktardı.

"Yürüdü, bunun üzerine boğazına çubukla vurarak öldürdü"

Kara, Helin'in başına aldığı darbelerin ardından yürüdüğünü, bunun üzerine zanlının boğazına inşaat alanında bulduğu çubukla vurarak ölümüne neden olduğunu aktardı.

Kara, olayın “teammüden adam öldürme”, “adam öldürme”, “vahim zarar” ve “ciddi darp” suçlarını kapsadığını anlatarak, zanlının Zehie Helin Reessur’u öldürdükten sonra olay yerinden kaçtığını, Derinya’da askeri bölgede aracı terk ettiğini, bazı kıyafetleri de yakmaya çalıştığını kaydetti.

Kara, suç unsuru çekicin askeri bölgede boş bir binanın içerisinde bulunduğunu anlatarak, zanlının telli bölgeden Kıbrıs'ın güneyinde kaçtığını ve aynı gün akşam saatlerinde Kıbrıs'ın kuzeyine iade edildiğini anımsattı.

3 kez gönüllü ifade verdi

Zanlının tutuklandıktan sonra üç kez gönüllü ifade verdiğini ve olayı açıkça anlattığını söyleyen Kara, verilen ifadenin teyit ve tekzibinin yapıldığını belirtti.

Soruşturma kapsamında alınan emarelerin Türkiye'de incelemeye gönderildiğini söyleyen polis, zanlının telefin görüşmeleriyle ilgili incelemenin sürdüğünü söyledi.

Kaçma ihtimaline dikkat çekildi, tutuklu yargılanması talep edildi

Zanlının bu aşamada pilste tutuklu kalmasına gerek kalmadığını belirten Kara, olayın ilk işlendiği an ülke dışına çıkmaya çalıştığını, bu nedenle kaçmasının muhtemel olduğundan tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme de zanlının 3 ay süreyle hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

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