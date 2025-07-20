"Hedef uzlaşı ve oybirliği"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yılın ikinci asgari ücretin belirlemek üzere üçüncü kez toplandı. Masanın bugün kararını açıklaması bekleniyor.

Toplantı öncesi açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, yeni ücretin Temmuz ayından itibaren geçerli olacağını belirtti.

Gardiyanoğlu, toplantı öncesi Bakanlar Kurulu'na katıldığını belirtti, iş dünyasını rahatlatacak adımlara yönelik görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi. Gardiyanoğlu bu kapsamda yasal çalışma başlattıklarını ifade etti, Ağustos ayı sonuna kadar bu adımların atılacağını belirtti.

Yılın ikinci asgari ücretini bugün belirlemeyi hedeflediklerini ifade etti. Masanın işçi temsilcisi Ahmet Serdaroğlu ise pek çok konuda konsensüs sağladıklarını ifade etti. Serdaroğlu, piyasa ile ilgili hükümetin radikal kararlar alacağını iddia ettiğini, eğer bu hedefler hayata geçerse mutlu olacaklarını kaydetti.

"Temennimiz asgari ücrette oybirliği" diyen Serdaroğlu, sendika olarak üzerine düşen ne varsa yapmaya hazır olduklarını söyledi. Toplum menfaatine olan her şeye katkı koymaya hazır olduklarını belirten Serdaroğlu, erken zamanda netice almak istediklerini söyledi.

"Kimse bizden evet diyemeyeceğimiz bir rakama evet dememizi beklemesin. Yeni asgarî ücret gerekirse Ağustos'a kalır" diyen Serdaroğlu, temennilerinin uzlaşı olduğunu yineledi. İşveren temsilcisi Cengiz Alp ise hükümetin iş yaşamına yönelik atacağı adımların somutlaştırılması gerektiğini söyledi. Alp, hayatı ucuzlatacak adımlar da atılması gerektiğini söyledi.