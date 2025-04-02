Hedef ‘taraflı çalıştay’

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“Başörtüsü krizi” yaratan Disiplin Tüzüğü, Başbakan Ünal Üstel’in davetiyle hükümet ortakları, öğretmen sendikaları, Barolar Birliği ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ile ikinci kez görüşüldü. Hükümet kendi yarattığı krize uzlaşı komitesi önerdi.

Cumhuriyet Meclisi'nde yer alan toplantıya, Başbakan Üstel’in yanı sıra Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, YDP Lefkoşa Milletvekili Talip Atalay, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Yürütme Kurulu üyeleri, KTOEÖS adına Avukat Öncel Polili ve Barolar Birliği Başkanı Avukat Hasan Esendağlı katıldı. CTP milletvekili Ürün Solyalı ile Eğitim Bakanı Müsteşarı Aytunç Şirket de toplantıda yer aldı.

Toplantıdan bir saat sonra ayrılan sendikalar basına açıklama yaparak, Anayasa, Milli Eğitim Yasası ve Atatürk ilke ve inkılapları ışığında, laik, bilimsel, özgürlükçü eğitim için mücadeleye devam edeceklerini kaydederek, Eğitim Bakanı'nı istifaya çağırdı.

Sendika temsilcileri toplantıda Başbakan’a, 50’ye yakın sivil toplum örgütünün de imzasının bulunduğu metin de sunduğunu ifade ederken, hükümet ortakları, ana muhalefet ve Barolar Birliği toplantıya bir süre daha devam etti.

Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, önerilerini Başbakan'a yazılı olarak ilettiklerini, tarafsız ve bilimsel bir komite önerileri olduğunu açıkladı.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş:

“Anayasamız çocuğun kim olduğunu belirledi”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, çocuk haklarına dikkat çekerek, "Bu çocuklar 18 yaşında değil. Oy kullanamazlar, ehliyet alamazlar, alkollü içki alamazlar, evlendirilemezler. Anayasamız çocuğun kim olduğunu belirledi. Atatürk ilke ve inkılaplarını sahiplenmiş bir topluluğuz. Türkiye’de şeriat rüzgârları esebilir, bizi ilgilendirmiyor" ifadelerini kullandı.

Maviş, çocukların karar verme yetisine ilişkin uzman görüşlerine işaret ederek, "12 yaşındaki çocuğun başörtüsü takması özgürlük mü? 12 yaşındaki çocuk örtüyü kendi iradesiyle mi takıyor yoksa ailesi veya tarikatların yönlendirmesiyle mi? Önemli olan onları koruyabiliyor muyuz? Eğitim sistemi çocukları özgürleştirmek, sorgulayan bireyler yetiştirmek içindir. Devlet okulu kamusal bir alandır, tarafsızdır. Herkes eşittir, siyasi ve dini dünya görüşleri dışarıda bırakılır. Laiklik inançsızlık değildir. Tek bir sembole izin bırakmak, diğer dinleri dışlamaktır" dedi.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem:

"Toplumu geriyorlar, öğretmenlere saldırılar had safhada"

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem ise Eğitim Bakanlığı'nın disiplin tüzüğüyle ilgili attığı adımların toplumu kutuplaştırdığını belirterek, "Özellikle öğretmenlere ve sendikalarımıza yönelik saldırılar had safhaya geldi. Toplum gerilmiştir. Bakanlar Kurulu, tüzüğü geri çekmesine rağmen dayatma devam ediyor ve bu dayatma elçilik ve AKP zihniyeti tarafından geliyor" diye konuştu.

Eylem, anayasa ve eğitim yasasının çerçevesinin net olduğunu belirterek, "Bizim toplumsal değerlerimize, irademize, yaşam biçimimize yapılan bu saldırıdan vazgeçilmelidir. 50’ye yakın örgüt bize destek verdi. Laik eğitim ve laik toplum yapımıza sahip çıkıyoruz, mücadelemiz devam edecek" dedi.

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel:

"Hükümet öğretmenleri ve velileri karşı karşıya getiriyor"

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel de eğitimde yaşanan tartışmaların yapay olduğunu vurgulayarak, "Bugün tartıştığımız üniversiteler değil, ortaokullardır. Daha sonra 9 yaşındaki çocuğun evlendirilip evlendirilmeyeceğini mi tartışacağız? Çağdaş ve medeniyet yolunda ilerleyen toplumu bu yapay tartışmaya çekenler yazık ediyorlar" dedi.

Gökçebel, Eğitim Bakanlığı’nın sorumluluğunu vurgulayarak, "Bugün okul idareleri ve öğretmenleri velilerle karşı karşıya getirmeye çalışan Eğitim Bakanı istifa etmelidir. Hükümet, öğretmenlerin, velilerin, çocukların üzerinden bu yükü almalıdır. Bu sorunu gerdirerek çözemezsiniz. Bu sorun yoktur, olmamalıdır" ifadelerini kullandı.

KTÖS Başkanı Mustafa Baybora:

“Biz bu filmi Türkiye’de gördük”

KTÖS Başkanı Mustafa Baybora ise Türkiye’deki siyasi sürece atıfta bulunarak, "Biz bu filmi Türkiye’de gördük. ‘Benim bacımın başörtüsü’ denilerek tek adam rejimi yaratıldı. Yasama, yürütme, yargı tek elde toplandı. Bu toplumun aydınlık yüzü olan öğretmenler buna geçit vermeyecektir" dedi.

Baybora, Eğitim Bakanı’nın bir gecede yaptığı düzenlemeyi eleştirerek, "2014 yılından beri eğitimdeki sorunlarla ilgili çalışma yapmayan kişi şimdi çalıştaydan bahsediyor. Bilimsel temelde anayasa nettir. Ülkede sorun yokken bir gecede tüzük değişikliği yapıldı ve ardından uzlaşı kurulu adı altında görüşmeye çağırıldık" şeklinde konuştu.

Eylem: "Genel grevi değerlendireceğiz"

Selma Eylem, sürecin sendikalar tarafından yakından takip edildiğini belirterek, "Bunu bugün örgütlerle birlikte değerlendireceğiz. Bu sadece öğretmenlerin meselesi değil, toplumun meselesidir. Ona göre bir plan belirlenecek" dedi.

Sendikaların Başbakana sunduğu mektuba 50’ye yakın sivil toplum örgütü de imzasını koydu. Mektuba destek veren örgütler şöyle:

ARİF HASAN TAHSİN VAKFI, BAĞIMSIZLIK YOLU, BARAKA KÜLTÜR MERKEZİ, BARIŞ DERNEĞİ, BARIŞ VE DEMOKRASİ İNSİYATİFİ, BASIN-SEN, BES, BİYOLOGLAR DERNEĞİ, BKP, ÇAĞ-SEN, DAÜ-BİRSEN, DAÜ-SEN DEV-İŞ, EL-SEN, GÜÇ-SEN, HAKSEN, HAVA TRAFİK KONTROLÖRLERİ SENDİKASI, HÜR-İŞ, KADIN EĞİTİMİ KOLEKTİFİ, KAMU-SEN, KIBRIS SANATÇI VE YAZARLAR BİRLİĞİ, KIBRIS TÜRK DİŞ TABİPLERİ ODASI, KIBRIS TÜRK HEKİMLER SENDİKASI, KIBRIS TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK DERNEĞİ, KIBRIS TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, KIBRIS TÜRK TABİPLERİ ODAS, KİEF Burak Maviş KTÖS Genel Sekreteri, KOOP-SEN, KTAMS, KTMMOB, MALİYE-SEN, SOL HAREKET, TDP, TÜRK-SEN, VERGİ-SEN, YKP, YURTSEVER KIBRISLILAR HAREKETİ, KKTC ALEVİ KÜLTÜR MERKEZİ